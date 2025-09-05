La Cubana, 'Germans de sang' y el regreso de 'La trena', estrellas de la pletórica temporada de Focus

Los teatros del Grup Focus de Barcelona -Romea, La Villarroel, Condal y Goya- inician la nueva temporada con el listón muy alto tras haber logrado 517.000 espectadores y casi 11 millones de recaudación en la anterior con 80 espectáculos y 1.488 funciones. Los artistas y representantes institucionales del Ayuntamiento, la Generalitat y la Diputación que han asistido a la presentación de la nueva temporada de Focus en el Goya han aplaudido los buenos resultados del curso pasado, que dan impulso para la que empezará oficialmente con la gala 'Catalunya aixeca el teló!' el próximo lunes que, como es tradición, se celebrará en el Gran Teatre del Liceu.

Daniel Martínez, presidente del Grup Focus, sacó pecho por las cifras conseguidas: "Superar el medio millón de espectadores y llegar a los 11 millones de recaudación marca nuevos récords", ha señalado con ganas de más. "Son unas cifras trampolín para enfocar un futuro prometedor", ha añadido. Y las actuales cifras de preventa le dan la razón. En todos los teatros son muy superiores a la de años anteriores. Y es que no solo es La Cubana, la obra de Joan Pera también ha superado cualquier otra preventa del actor.

Lluís Homar viaja a la Antigua Roma como protagonista de 'Memorias de Adriano'. / David Ruano

En gira Focus también ha crecido con 379 bolos y 4 espectáculos de producción propia que hicieron temporada en Madrid.

Para César Martínez de Obregón, director general de arte y contenidosdel Grup Focus, el eje vertebrador de la nueva temporada es el viaje en el que sumergen los espectadores cada vez que acuden al teatro,un espacio sin móviles con un contacto directo con otras personas. Cada obra es una experiencias que empieza desde el momento en que escogen qué ir a ver. Y esta temporada tendrán mucho donde elegir.

Para empezar dos dos musicales, uno de nueva creación de La Cubana que se instala en el Romea durante cinco meses con 'L'amor venia en taxi' y la recuperación de 'Germans de sang' con una nueva producción nutrida con el talento de un sólido reparto con Mariona Castillo, Roc Bernadí, Triquell y Albert Salazar entre otros, capitaneados por Daniel Anglès, director artístico del Condal. Este teatro abrirá temporada reponiendo 'Un sogre de lloguer', divertida comedia de Susanna Garachana y Jaume Viñas con entrañable Joan Pera en el rol protagonista y más adelante programará uno de los éxitos del teatro francés: 'Una idea genial', de Sébastien Castro.

Ana Torrent protagoniza 'Las amargas lágrimas de Petra von Kant'. / Javier Naval

Reto para Joel Joan

Cuando La Cubana abandone el Romea el teatro estrenará 'Vània' una versión de la célebre obra de Chéjov 'Tio Vania' adaptada para un único actor por Simon Stephens, exigente pieza que protagonizará Joel Joan que interpretará todos los personajes de la obra dirigido por Nelson Valente. "Es una auténtica locura", reconocia el actor presente en el acto de Focus en el Goya donde acudieron muchos protagonistas de la temporada así como destados representantes de la Culutra del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y la Diputación. Después llegará Lluís Homar con 'Memorias de Adriano' adaptación de la novela de Marguerite Yourcenar. 'Las amargas lágrimas de Petra Von Kant' en versión de Fassbinder con Ana Torrent como protagonista a las órdenes de Rakel Camacho y Toni Acosta al frente del monólogo cómico 'Una madre de pel·lícula' de Juan Carlos Rubio, completan la programación.

El Goya que actualmente tiene 'Malditos tacones' en cartel acogerá una de las obras más aplaudidas del último Grec: 'Gegant', con Josep Maria Pou como protagonista en la piel del polémico autor Roald Dahl. Las T de teatre estrenarán 'Avui no ploraré', una comedia escrita y dirigida por Nelson Valente sobre la necesidad de rebelarse contra los vínculos familiares, una de las piezas con mayor elenco aparte de los musicales. Y Jordi Oriol estrenará 'L’últim àtom' con un gran elenco que reunirá, entre otros, a Joan Carreras y Clara Segura.

Vuelve 'La trena'

La actriz y directora previamente tiene otro compromiso en este mismo teatro con 'La trena', aclamado montaje 100% femenino que regresa por tercera vez a la cartelera con la incorporación de Aida Oset. También regresa este mes Lolita con 'Poncia'. En octubre subirá a escena el magnífico Toni Servillo con un clásico universal de la literatura italiana con 'Le voce di Dante'. De Madrid también llegarán otras producciones como la comedia romántica 'Mejor no decirlo', con Maria Barranco e Imanol Arias y 'Camino a la Meca', un clásico contemporáneo de Athol Fugard con la incombustible Lola Herrera. Y en la franja L'alternativa que se programarán obras con mucho humor como 'Plaer culpable' de Lara Díez Quintanilla sobre la sexualidad de la pareja; 'Fills: no deu ser tan difícil', un monólogo de Míriam Tirado y 'Les dones sàvies', original y aplaudida versión de un Moli``ere con solo dos actores: Enric Cambray y Ricard Farré.

En La Villarroel, una sala con un público fiel, la programación empezará como acabó en verano con 'Gran Canyon', una potente drama rural de Sergi Pompermayer dirigido por Pere Arquillué con un gran reparto. La comedia también tendrá cbida en esta sala con obras muy diferentes. Por un lado está el estreno en Barcelona de 'La mà', una comedia negra de Martin McDonagh dirigida por Pau Carrió con un sólido cast. Por otro 'Göteborg', lo nuevo de Jordi Casanovas, una comedia agridulce sobre segundas oportunidades y también lo último de Marta Buchaca: 'Una bufetada a temps', una corrosiva mirada a las pautas educativas de ayer y hoy. Y siguiendo con el tema de la familia, David Selvas dirigirá el estreno de 'Els fills', un drama distópico de Lucy Kirkwood con un potente reparto: Emma Vilarasau, Mercè Arànega y Jordi Boixaderas.

Más presupuesto y nuevo teatro

La nueva temporada con más presupuesto artístico -15 millones de euros, uno más que la anterior- y mayor numero de producciones propias y con el proyecto Gènesis, el nuevo teatro de 500 plazas y escuela en su sede de Poble Nou, a punto de iniciar las obras previstas en principio para el próximo mes de enero en Poblenou. "Esperamos poder tenerlo listo en dos o tres años", ha señalado Daniel Martínez. Mientras duren lo trabajos de construcción en la sede de Focus en la calle Ávila 149 se trasladarán a un local cercano. "Estamos luchando con todas las exigencias normativas que son indescriptibles pero que aceptamos de buen grado porque queremos edificar ya".

Más allá del teatro, el Grup Focus ha crecido espectacularmente en el sector audiovisual, cuya sede está en Madrid. "Focus Studio está trabajando en tres o cuatro proyectos. Y hemos entregado la segunda temporada de 'Reina roja', que fue un éxito y nos han encargado la tercera".