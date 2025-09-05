Confirmado: este país no participará en Eurovisión 2026 si actúa Israel

Viena ya se prepara para acoger una nueva edición del festival Eurovisión, los días 12, 14 y 16 de mayo de 2026. Sin embargo, y cómo ya ocurrió en la pasada edición, la participación de Israel en el certamen genera tensiones. De hecho, ya hay un país que todavía no ha confirmado su presencia en el festival y que ha manifestado que no acudirá si Israel está en Viena.

La tensión crece, pues cada vez son más las voces cualificadas que acusan a Israel de estar cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza. Este miércoles, la Vuelta tuvo que cancelar el final de etapa en Bilbao por las protestas contra la presencia del equipo ciclista Israel-Premier Tech.

Eslovenia se pronuncia

El primer país en pronunciarse respecto a la participación de Israel en la próxima edición de Eurovisión ha sido Eslovenia. La directora de la RTVSLO, Ksenija Horvat, avisó en su momento de que era "muy probable" que no acudieran a la edición de 2026. Ahora, han anunciado que toda decisión "dependerá de las acciones de la UER".

A su vez, reafirmaron su postura de que, si Israel participa en el certamen, "Eslovenia no participaría en la competición".

Las televisiones de los países tienen margen para inscribirse en Eurovisión 2026 hasta el 15 de septiembre, aunque podrán retirarse sin penalización hasta el 13 de octubre. Es a finales de año cuando la UER abordará varios asuntos clave, incluida la posible participación de Israel. "Para entonces, debería estar claro si la UER tomará una decisión sobre la participación de Israel y si considerará los comentarios de varios miembros de la UER sobre la transparencia de la votación. En ese momento, se decidirá si RTVSLO aún desea participar en el concurso", declaran.

Según el medio israelí Ynet, la UER habría ampliado el plazo de confirmación de asistencia de los países miembros hasta diciembre, dándoles la opción de retirarse sin penalización tras los resultados de la reunión y las decisiones adoptadas.

En la pasada edición, el presidente de España Pedro Sánchez pidió a Eurovisión que no permitiera la participación de Israel en el festival, defendiendo que no se debían permitir "dobles estándares" y que si se excluye a Rusia de competiciones internacionales, debe adoptarse la misma decisión con Israel por la invasión de Gaza.

Está por ver qué decisión tomará la UER, también la que toman las televisiones como la de Países Bajos o la propia RTVE. Cabe recordar que el principal patrocinador de Eurovisión es Moroccanoil, una multimillonaria empresa de aceites israelí.