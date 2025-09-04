El Teatre Gaudí estrenará 'El casalot', una experiencia escalofriante de Sergi Belbel

Sergi Belbel, uno de los dramaturgos y directores catalanes más admirados, apoya la nueva etapa del Teatre Gaudí que estrena segunda temporada capitaneada por Anna Carena, Gemma Deusedas y Màrius Hernández. Las dos primeras protagonizarán 'El casalot', la nueva pieza de Belbel que Deusedas describe "más como una experiencia escalofriante que como una obra de teatro".

El Gaudí, que empezó la nueva temporada en agosto con el estreno de 'Els plans', una comedia muy aplaudida de Yago Alonso y Eva Mort en cartel hasta este domingo, ofrecerá varios estrenos más este nuevo curso como 'Magnòlia i mel', de Blanca Bargadí y que dirige Cristina Clemente, una historia de mujeres y poder con una asesina a sueldo entre las protagonistas, y 'My onlyfans', una comedia muy descarada y actual de Isidre Montserrat sobre un soltero muy ligón en redes sociales que acabará unido a quien menos se esperan sus amigos cuarentones.

Además, este primer trimestre estrenarán en octubre la sala pequeña 'Barcelona '36+1', una pieza de Ricard Creus y Maria Pla sobre la Guerra Civil. Entre las reposiciones, destaca 'Lizzie', aclamado thriller musical de Steven Cheslik-DeMeyer basado en el caso real de un brutal asesinato. Fue uno de los éxitos de la temporada anterior que regresa a partir del 23 de octubre gracias al trabajo de la joven compañía Les Biaix. Antes que ellas subirá a escena otra reposición: 'No cal anar a L'Havana', un delicioso musical de Marc Artigau que invita a disfrutar de la vida a ritmo de habanera.

El primer trimestre del 2026 contará con el estreno de 'El casalot' de Belbel, una pieza inspirada en el filme '¿Qué fue de Baby Jane?', y otra novedad: 'Busco pis!, un musical en lloguer temporal', de Xavi Morató y Gerard Sesé. La compañía Generació de merda interpreta la obra que retrata con humor ácido la brutal especulación inmobiliaria en Barcelona. Además, recuperan 'Sembla que rigui', monólogo con humor negro de Oscar Constantí que mira a la muerte de cara protagonizado por una sorprendente Mont Plans, y 'Home sweet home', con el que la joven compañía Perro Verde que pone en tela de juicio la educación y la familia con una mezcla de danza y teatro. Las risas volverán con 'R.I.P', una comedia negra de Jordi Sánchez y Pep Anton Gómez estrenada hace muchos años que regresa con nueva producción y reparto con Teatre del far.

A partir de abril, el Teatre Gaudí estrenará 'La por', un espectáculo multidisciplinar de Andreu Rifé inspirado en la novela de Stefan Sweig, y una singular versión 'Les bacants' de Eurípides transformada en una 'rave' por Alba Collado y la Cia. Nur. 'L'arquitecte prohibit', un homenaje a Gaudí en forma de musical creado por Jaume Viñas y Marc Sambola coincidiendo con el centenario de la muerte del creador de la Sagrada Familia y la Casa Batlló despedirá el nuevo curso.

Mont Plans en 'Sembla que rigui', un monólogo que vuelve al Teatre Gaudí esta temporada. / Oscar Constantí

La primera temporada del 22 espectáculos de géneros diversos que convocaron a 18.000 espectadores. "Estamos satisfechos pero esta temporada nuestro objetivo es alcanzar los 20.000", ha declarado Gemma Deusedas a El Periódico. Quieren potenciar el musical de formato medio, dar voz a las mujeres creadoras y proponer espectáculos que emocionen e interpelen al público, no solo al del barrio y el que queda más cercano. "Queremos llegar a todo el público de Barcelona", señalan, con una programación amplia y diversa que más allá de entretener aspira a "hacer pensar, remover y conectar", han destacado los responsables de la sala que ha estrenado un logotipo que hace referencia al característico escenario a cuatro bandas del Gaudí. Otra novedad es la puesta en marcha de abonos: uno con tarifa plana que permite ver todos los montajes y otro con cuatro espectáculos a elegir.