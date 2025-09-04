El Palau Martorell rinde tributo a Antoni Clavé en el 20º aniversario de su muerte

Este año se cumple el 20º aniversario del fallecimiento de Antoni Clavé (1913-2005), y en conmemoración de su figura se ha inaugurado esta mañana la exposición ‘Amb Majúscules’, una muestra retrospectiva que podrá visitarse del 5 de septiembre al 16 de noviembre en el emblemático Palau Martorell.

Con más de 80 obras procedentes de colecciones públicas y privadas, la exposición se distribuye principalmente en dos sedes: el Palau Martorell, donde se encuentran las piezas más reconocidas e internacionales del artista y el Reial Cercle Artístic, que introduce la faceta más creativa de Clavé, con maquetas, dibujos y obras menos conocidas. A ellas se suman las Salas Clavé, situadas en el Palau de la Generalitat, que podrán visitarse además con la misma entrada de la exposición.

Se trata de la primera exposición monográfica dedicada al artista catalán en su ciudad natal desde hace casi tres décadas. Una muestra en honor a su vida y a su impacto en el arte europeo, organizada por el Palau Martorell y el Reial Cercle Artístic junto a los Archivos de Antoni Clavé.

Nacido en Barcelona en 1913, Clavé es considerado una de las grandes figuras del arte catalán y español del siglo XX. La exposición empuja al espectador a redescubrir su trabajo a través de un recorrido por las diferentes etapas de su vida y por las ciudades que le vieron crecer como artista, marcando su trayectoria: Barcelona, París, Tokio y Nueva York. Mediante más de 80 piezas, se exhiben desde sus primeros trabajos hasta sus grandes lienzos institucionales, poniendo en valor su enorme versatilidad y, a su vez, destacando su paso por la pintura, el grabado, la escultura y la escenografía.

Comisariada por la directora de los archivos Clavé de París, Aude Hendgen, y el director del Reial Cercle Artístic, José Félix Bentz, la muestra cuenta además con la colaboración de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputació de Barcelona, instituciones culturales y coleccionistas privados. El director del Reial Cercle Artístic la define como una exposición “única e irrepetible” que aterriza en la Ciudad Condal para rendir homenaje a “una de las figuras imprescindibles para entender la historia del arte del siglo XX”.

Y es que casi 30 años después de la última gran retrospectiva dedicada a Clavé en Barcelona -celebrada en el Palau de Pedralbes en 1992-, ahora esta nueva cita propone ”descubrir la verdadera dimensión del trabajo realizado por el artista”, asegura Bentz.

Entre las obras expuestas se encuentran homenajes a artistas como Picasso, El Greco o Gaudí, además del distinguido tríptico del Ayuntamiento. Además, según la propia directora de los Archivos Antoni Clavé de París, se incluyen “piezas inéditas que salen por primera vez de colecciones privadas para reunirse en esta exposición”. En palabras de Hendgen: “Es el regreso de Antoni Clavé a su casa”.

Ambos comisarios coinciden también en que Barcelona estaba “en deuda” con Clavé, y esta exposición es un modo de saldarla, devolviendo a la ciudad la obra de uno de sus artistas más ilustres.