Más de 150 ministros definirán en Barcelona las políticas culturales globales del futuro inmediato

Barcelona acogerá del 29 de septiembre al 1 de octubre la tercera edición de Mondiacult, la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible de la UNESCO, que en 1982 y 2022 se celebró en Ciudad de México. Más de 150 ministros de cultura de todo el mundo trabajarán juntos en la definición de las políticas culturales a escala global de los próximos años. La finalidad "esencial" del foro es presionar para que la cultura sea incluida como un "bien público global" en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la próxima Agenda de la ONU, en palabras de Ernest Urtasun, ministro de Cultura, en la presentación de la cumbre, este jueves en la Fundació Miró. No hay ninguna referencia a la cultura en la Agenda 2030, señaló Ernesto Ottone, director general de Cultura de la UNESCO.

Declaración de Barcelona

Urtasun consideró que la mera celebración de Mondiacult 2025 es "una grandísima reivindicación del multilateralismo y la cultura como herramientas para la paz mundial". En la cita se dará a conocer el Primer Informe Mundial sobre el estado de la Cultura, una radiografía elaborada por la UNESCO que a partir de ahora se publicará cada cuatro años. De las sesiones ministeriales se espera que emane en el plenario final la Declaración de Barcelona, un documento de consenso que definirá las líneas maestras de las políticas culturales de los próximos años. La ciudad, dijo Urtasun, será durante la cumbre un "faro cultural mundial donde el futuro empezará a escribirse". Además de ministros y delegaciones gubernamentales, participarán en Mondiacult artistas, académicos, profesionales de la cultura, etcétera. Se calcula que habrá entre 2.500 y 3.000 inscritos.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el subdirector general de Cultura de la UNESCO, Ernesto Ottone, en la presentación de Mondiacult 2025 / EFE / Enric Fontcuberta

Ocho ejes temáticos

Los ejes temáticos que se abordarán en Mondiacult son los derechos culturales, la cultura en la era digital, la integración de la cultura en la educación, la economía de la cultura, la cultura frente al cambio climático y la defensa del patrimonio en situaciones de crisis y emergencia. Otros dos ejes temáticos se han incorporado al programa a petición de España: la inteligencia artificial, con el foco puesto en las preocupaciones que genera en torno a la diversidad y los sesgos culturales, la propiedad intelectual y el acceso equitativo, y el papel de la cultura como agente de paz. "La cultura -expuso Urtasun respecto del último eje- ha demostrado ser un canal poderoso de diálogo, reconciliación y entendimiento, y queremos reforzar su papel en la construcción de sociedades más democrátics, inclusivas y sostenibles".

Las sesiones centradas en esos ocho ejes irán precedidas por intervenciones de pensadores que enmarcarán e introducirán los debates. Por ejemplo, la filósofa india Gayatri Spivak, el escritor mozambiqueño Mia Couto, la lingüista mexicana Yásnaya Aguilar o los investigadores en cultura digital e inteligencia artificial Helen Hester, Marta Peirano y Lluís Nacenta.

Concierto por la paz

Estados Unidos e Israel no han confirmado por ahora su asistencia a Mondiacult. Estados Unidos anunció el pasado julio su retirada de la UNESCO, que tendrá efecto a finales de 2026. Sí la han confirmado Rusia y Ucrania. De hecho, indicó Jordi Martí, secretario de Estado de Cultura, músicos de ambos países formarán parte de la orquesta de 80 instrumentistas de más de 30 nacionalidades que dirigirá Jordi Savall en un concierto por la paz en el Palau de la Música Catalana, el 30 de septiembre. El programa artístico incluye actuaciones de Fredeic Amat, Maria Arnal, Tarta Relena y Miguel Poveda con Yerbabuena en el acto inaugural, así como un concierto de rumba catalana en la clausura del foro. A lo largo de la conferencia habrá muestras de jotas y tamborradas, exhibiciones de 'castells' y una representación de la fiesta de la Mare de Déu de la Salut, de Algemesí, manifestaciones que han sido declaradas patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO o están en trámite de serlo.

Sacos terreros

El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), en el Fòrum, será la sede de la conferencia. Lluís Alexandre Casanovas Blanco + Murray (Paula Chalko) firman el diseño y la dirección artística del espacio para la ocasión, con una propuesta que será un homenaje a las estrategias colectivas de salvaguarda del patrimonio en riesgo. Piensen en colchones y sacos terreros, por ejemplo.

En paralelo a Mondiacult se celebrará Mondia-Youth, con la participación de más de 60 creadores, activistas o gestores culturales de entre 18 y 25 años. Sus propuestas y conclusiones se expondrán en la clausura de la conferencia madre. Del 26 de septiembre al 1 de octubre, Ágora Cívica, foro de debate abierto a la ciudadanía y los agentes culturales, brindará mesas redondas, conferencias, sesiones participativas y otras actividades en el CCCB, el MACBA y el Institutt d'Estudis Catalans, entre otros espacios.