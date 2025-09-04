Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música

Justin Bieber lanzará este jueves 'Swag II', su octavo disco de estudio

Justin Bieber lanzará este jueves 'Swag II', su octavo disco de estudio

Justin Bieber lanzará este jueves 'Swag II', su octavo disco de estudio

EFE

EFE

Los Ángeles
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Justin Bieber lanzará en la medianoche del jueves 'Swag II', su octavo disco de estudio, apenas dos meses después de que el cantante canadiense lanzara por sorpresa 'Swag'.

Bieber hizo el anuncio en redes sociales publicando el arte en color rosado de lo que será su nuevo disco y sin mucha más información que un mensaje que decía: 'Swag II esta noche a la medianoche".

En las calles de algunas ciudades de diversos países también fueron instaladas vallas publicitarias electrónicas y carteles con el nombre del álbum, que el propio cantante publicó en redes.

Este es el segundo lanzamiento sorpresa que Bieber lleva a cabo en el año, el álbum 'Swag', el séptimo de su carrera, fue lanzado el 11 de julio, cuatro años después de su último trabajo, 'Justice'.

Aunque medios nacionales reportaron entonces que el canadiense tenía pensado desvelar más música, no estaba claro que el cantante de 31 años lo haría.

El álbum recibió reseñas favorables por parte de la crítica especializada y debutó en el número dos del Billboard 200 que muestra los discos más vendidos de la semana, mientras que su tema 'Daisies' debutó en el número dos del Hot 100, de los sencillos más populares en EE.UU..

Su último disco contó con la participación de artistas como Gunna, Cash Cobain, Sexyy Red, Mk.gee, Daniel Ceasar, con colaboró en el éxito 'Peaches' en 2021, entre otros. Aún no se ha confirmado quiénes formarán parte del nuevo proyecto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
  2. Giorgio Armani, el 'rey' de la moda italiana, muere a los 91 años
  3. Carla Simón: 'Mi madre dejó la heroína y me tuvo a mí, aunque luego llegó la putada del sida
  4. Más de 10.000 personas firman un manifiesto contra el traslado de las pinturas de Sijena del MNAC
  5. La 'rentrée' literaria se viste de gala: los mejores libros para leer en otoño
  6. Las fotografías que hizo Pasqual Maragall con su móvil tras ser diagnosticado con Alzhéimer, en una exposición
  7. Muere el actor nativoamericano Graham Greene, el chamán de 'Bailando con lobos
  8. El desaforado 'thriller' histórico 'Hija de la venganza' prosigue el rescate de Michael McDowell tras el éxito de 'Blackwater

Justin Bieber lanzará este jueves 'Swag II', su octavo disco de estudio

Justin Bieber lanzará este jueves 'Swag II', su octavo disco de estudio

La barbarie cometida en Gaza sacude la Mostra de Venecia

La barbarie cometida en Gaza sacude la Mostra de Venecia

'Scarlett', una versión mágica de 'Hamlet' en anime, cala hondo en Venecia

'Scarlett', una versión mágica de 'Hamlet' en anime, cala hondo en Venecia

Ovación histórica en Venecia para "La voz de Hind", la película sobre una niña gazatí asesinada por el Ejército israelí

Ovación histórica en Venecia para "La voz de Hind", la película sobre una niña gazatí asesinada por el Ejército israelí

Chimamanda Ngozi Adichie: "Nos estamos convirtiendo en una sociedad demasiado autoritaria e ideológica"

Chimamanda Ngozi Adichie: "Nos estamos convirtiendo en una sociedad demasiado autoritaria e ideológica"

El Teatre Gaudí estrenará 'El casalot', una experiencia escalofriante de Sergi Belbel

El Teatre Gaudí estrenará 'El casalot', una experiencia escalofriante de Sergi Belbel

Estopa firmará la banda sonora del Piromusical de la Mercè

Estopa firmará la banda sonora del Piromusical de la Mercè

El catalán Gabriel Azorín debuta en Venecia desmontando la masculinidad: "Los hombres pasamos mucho tiempo juntos, pero no nos decimos lo que realmente nos importa o nos da miedo"

El catalán Gabriel Azorín debuta en Venecia desmontando la masculinidad: "Los hombres pasamos mucho tiempo juntos, pero no nos decimos lo que realmente nos importa o nos da miedo"