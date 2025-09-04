Óbito
Giorgio Armani, el 'rey' de la moda italiana, muere a los 91 años
"Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo", detalló la empresa en un comunicado
EFE
El diseñador Giorgio Armani, considerado el 'rey' de la moda italiana, falleció este jueves a los 91 años en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años, informó su grupo empresarial.
Nacido en Piacenza en 1934, sufrió los horrores de la Segunda Guerra Mundial de niño y desde muy pronto se interesó por el diseño y la moda. Aunque iba para médico, entró a trabajar en unos grandes almacenes y tras trabajar para Cerrutti, fundó su propia marca en la década de los 60.
Su olfato empresarial y un estilo muy personal y ajeno a los vaivenes de la moda, marcado por el minimalismo y la sencillez hicieron de él un creador visionario: además de ser el inventor del estilo casual, Armani fue pionero en expandir su concepto del diseño a otra áreas de negocio, convirtiendo su apellido en un estilo de vida donde la ropa convivía con la decoración, la restauración, la cosmético y los hoteles. Fue también uno de los primeros diseñadores italianos en cruzar el charco y explotar una fructífera relación con Hollywood, de la alfombra roja a películas como 'American Gigolo', que marcaron una época.
Celoso de su vida privada, su sobrina Roberta Armani, hija de su hermano Sergio, es desde hace años la portavoz de la firma y sucesora designada para continuar al frente de un imperio empresarial milmillonario con presencia en casi todo el mundo.
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- Carla Simón: 'Mi madre dejó la heroína y me tuvo a mí, aunque luego llegó la putada del sida
- Más de 10.000 personas firman un manifiesto contra el traslado de las pinturas de Sijena del MNAC
- La 'rentrée' literaria se viste de gala: los mejores libros para leer en otoño
- Las fotografías que hizo Pasqual Maragall con su móvil tras ser diagnosticado con Alzhéimer, en una exposición
- Muere el actor nativoamericano Graham Greene, el chamán de 'Bailando con lobos
- El desaforado 'thriller' histórico 'Hija de la venganza' prosigue el rescate de Michael McDowell tras el éxito de 'Blackwater
- Paracuellos', de Carlos Giménez: un relato universal de una dureza insoportable