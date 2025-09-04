Giorgio Armani, el 'rey' de la moda italiana, muere a los 91 años

El diseñador Giorgio Armani, considerado el 'rey' de la moda italiana, falleció este jueves a los 91 años en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años, informó su grupo empresarial.

Nacido en Piacenza en 1934, sufrió los horrores de la Segunda Guerra Mundial de niño y desde muy pronto se interesó por el diseño y la moda. Aunque iba para médico, entró a trabajar en unos grandes almacenes y tras trabajar para Cerrutti, fundó su propia marca en la década de los 60.

Su olfato empresarial y un estilo muy personal y ajeno a los vaivenes de la moda, marcado por el minimalismo y la sencillez hicieron de él un creador visionario: además de ser el inventor del estilo casual, Armani fue pionero en expandir su concepto del diseño a otra áreas de negocio, convirtiendo su apellido en un estilo de vida donde la ropa convivía con la decoración, la restauración, la cosmético y los hoteles. Fue también uno de los primeros diseñadores italianos en cruzar el charco y explotar una fructífera relación con Hollywood, de la alfombra roja a películas como 'American Gigolo', que marcaron una época.

Celoso de su vida privada, su sobrina Roberta Armani, hija de su hermano Sergio, es desde hace años la portavoz de la firma y sucesora designada para continuar al frente de un imperio empresarial milmillonario con presencia en casi todo el mundo.