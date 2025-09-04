Giorgio Armani, en 20 frases célebres: "Los tontos no son nunca elegantes"

El diseñador Giorgio Armani, considerado el 'rey' de la moda italiana, ha fallecido este jueves a los 91 años en Milán. A lo largo de los años, el empresario dejó algunas frases célebres en entrevistas y discursos, muchas de ellas reunidas en el libro 'Los tontos no son nunca elegantes. Giorgio Armani en palabras suyas' (Elba), de la periodista Paola Pollo, donde Armani habla públicamente de temas como el amor, el dinero, el éxito y la fama. Una de esas declaraciones es la que da nombre al recopilario: "Los tontos no son nunca elegantes. Los inteligentes, en cambio, incluso con dos trapos encima están vestidos lógicamente, por lo que siempre son elegantes".

Estas son algunas de las mejores frases de Armani:

"Me encantan las personas tímidas que tienen sentido de respeto por el prójimo. Si encuentro a alguien que todavía es capaz de sonrojarse, lo aprecio mucho".

"A los setenta y cinco años no se puede ser feliz, estoy sereno, agradecido por lo que he tenido y construido, por haber amado mucho, y al menos en tres o cuatro ocasiones por haber sido correspondido. Ahora me gusta estar con los jóvenes, comprender su mundo, aunque a veces me hagan enfadar un poco".

"He tenido mujeres en mi vida, y a veces hombres... Pero conviene saber que para hacer este trabajo es bueno tener la cabeza despejada. A menudo uno no tiene tiempo para preocuparse de los demás. Y sobre todo por lo que se refiere a las mujeres".

"He tenido cuatro amores importantes, cuatro refugios seguros que siempre he protegido de la curiosidad de la gente. Sexualmente, he sido fiel en extremo y a veces me pregunto si hice bien en sustraerme a otras experiencias, en negarme las necesidades de un hombre joven y curioso".

"Soy un perfeccionista. Hago todo lo relacionado con mi trabajo. Soy un egocéntrico increíble".

Tras inaugurar su primer Armani Hotel, en Dubai, en 2010: "Ahora puedo morir... un poco".

"Mi modo de vestir es como un mono de trabajo, tengo que sentirme cómodo, tengo que poder moverme sin constricciones, arrodillarme para ajustar un maniquí de escaparate, alargar los brazos sobre la mesa para alcanzar muestras, diseñar libremente".

"¿Mi equipaje? Una bolsa con tres camisas azules, dos jerséis azules, dos pantalones, cuatro mudas de ropa interior blanca".

"Se me acusa, con toda justicia, de 'ducismo', es decir, de querer gobernar de un modo absolutista, sin discusión, sin escuchar a los que tengo cerca. Es cierto, me impongo demasiado, a menudo exagero; pero lo hago porque en el fondo no me siento seguro y no quiero revelarlo".

"Solo hay una vida y pasa muy rápido. Incluso cuando era joven, podía sentir el transcurrir del tiempo, y para mí ha sido siempre un pequeño drama. Pero, aparte de todo, el verdadero problema es la extendida voluntad de hacer cosas excepcionales de las que enorgullecerse. Sin embargo, lo más importante es ser normal".

"Incluso cuando me he convertido en una persona acomodada, he actuado con cautela. Siempre he considerado vulgar la exhibición del dinero".

"¿Dios? No le vestiría ni con una chaqueta cruzada, ni con una camiseta y vaqueros, sino con un traje azul, cómodo y celestial".

"He disfrutado ganando dinero. Con mis primeros ingresos me compré un Volskwagen blanco que no era un capricho, sino que me servía para ir más rápido de lo que me permitía es destartalado utilitario. Iba de un lado a otro de la ciudad. No paraba quieto un momento".

"La bondad me parece una cualidad un poco modesta, la ambición es una gran cualidad".

"En la oficina de Rinascente, mi jefe me dijo: 'Giorgio, siempre serás un buen segundón, recuérdalo'".

"Creo que sí, soy bueno y también demasiado gilipollas. De veras, ¿sabes? La verdad es que bajo una corteza algo dura, se esconde en realidad un gran porcentaje de sentimentalismo que me fastidia. Sácame del trabajo y me convierto en el tipo menos previsor del mundo. A decir verdad, he tenido amores que han durado entre ocho y diez años, y amores fieles además".

"Mi carácter es la consecuencia de una cierta educación burguesa que te cría con el imperativo de 'no debes hacer esto', sin una explicación razonable. Entonces te quedan dentro una serie de censuras que no puedes superar solo".

"He elegido hacer de mi trabajo mi vida. Tal vez para alguien como Valentino sea distinto. Tiene una vida social muy activa y frecuenta un cierto tipo de mundo; yo, francamente, no tengo tiempo para eso. Tuve que decidir que mi trabajo me gustaría. Cada mañana, cuando me despierto y salto de la cama como hace treinta años, me digo: 'Dios mío, ¿por qué no te quedas en la cama y te relajas, tomando un buen desayuno?'".