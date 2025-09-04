Estopa firmará la banda sonora del Piromusical de la Mercè 2025, el tradicional espectáculo que cierra la fiesta mayor de Barcelona, según ha informado el ayuntamiento de la capital catalana este jueves. Así, los hermanos David y José Muñoz han seleccionado las canciones que acompañarán la pirotecnia de una propuesta que se podrá ver el domingo 28 de septiembre en la avenida de la Reina Maria Cristina (22 horas). Estopa, exultantes tras haber cumplido ya 25 años de trayectoria, compartirán con los barceloneses una selección de canciones que, según indica el comunicado del consistorio, "les emocionan y les hacen vibrar". Una banda sonora que surge desde el "universo más íntimo" de los hermanos de Cornellà, pero, a su vez, "muy pensada para establecer un diálogo harmónico y poderoso" con los fuegos artificiales, a cargo de la compañía Pirotecnia Igual.

De este modo, el Piromusical volverá a tener sello de autor después de que en los últimos años se hayan encargado de su banda sonora el festival Sónar, en un reconocimiento de la ciudad por sus 30 años, y, en las últimas fiestas de la Mercè, la artista de Sant Esteve Sesrovires Rosalía, quien estrenó durante el espectáculo 'Omega', una canción junto a Ralphie Choo. Ahora, Estopa recoge el testigo de la diva catalana en el último reconocimiento -entre ellos el premio al Català de l'Any 2024, galardón que entrega este diario- a los 25 años de trayectoria de los hermanos Muñoz.