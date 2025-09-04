El duelo Illa-Puigdemont

Ante una reunión como la de Illa y Puigdemont, me gusta observar qué fotografías escoge cada bando para relatar visualmente el encuentro. El 'team Illa' se decantó por una del saludo (donde Illa tiene más peso protocolario) y otras dos donde ya están sentados, pero en las que el socialista está adelantado (activo) y Puigdemont reclinado hacia atrás (pasivo). Por su parte, al de Junts le bastó con una. Un plano picado donde Puigdemont mueve las manos (habla) e Illa se las recoge (escucha, acata), mientras los medios (la ciudadanía) captan la escena. Sobresale una cámara que sólo apunta y capta (le otorga todo el protagonismo) al de Junts. Y luego, está lo que pasó….

No sois sherpas. Illa llegó primero. La antelación puede demostrar impaciencia, pero en este caso era una mera muestra protocolaria para establecer quién manda. Sin embargo, el president cargaba una mochila al hombro, lo mismo que su escudero. Sé que la serie 'El ala oeste de la Casa Blanca' hizo mucho daño en este sentido; pero recordad que #nosoissherpas. "Es que la mochila es más cómoda y más saludable que un maletín de cuero vintage de caballero", me replican muchos. Sí, sobre todo si cargas el peso en un solo hombro…

Corbata convergent. Puigdemont decidió no participar en esa puesta en escena típica de "la vuelta al cole" (lo cual ofreció una imagen más presidenciable), pero se equivocó al calmar sus nervios caminando hacia la entrada de la delegación con la mano en el bolsillo. A su lado, su colega lucía también la dichosa mochilita y podría haberse confundido con el adversario si no hubiera sido por la espantosa corbata de rayas propia de mantelería que delata a todo convergente (o a cualquier abnegado presentador del 'Telenotícies').

Un pasito pa' lante, María! La colocación para posar ante las cámaras siguió el protocolo. El president actual a la derecha y a su izquierda, el expresident. Así, en la foto del apretón de manos aparece la mano de quién domina (Illa). Sin embargo, fue Puigdemont quién le indicó a Illa que se adelantara un paso haciéndose sutilmente con las riendas del encuentro. Sabe más el diablo por viejo...

No es fría, es triste. La ausencia de banderas (ni la senyera ni la rojigualda de Illa) convertían el escenario, según los medios, en una escenografía "fría". El photocall gris, las paredes blancas, el solitario cristal de una mesa baja donde no había ni un vaso de agua de cortesía, los dos intentos (insultos) de sillones de Le Corbusier... Y bueno, ¡qué decir de las plantas! Deseo que fueran artificiales y que su única utilidad sea cultivar polvo; pero si eran naturales, esas plantas estaban desoladas, depresivas, alicaídas. ¡El escenario no es frío, es triste!

El hilo rojo. Tal vez, como cuenta la mitología china, la pulsera que tanto Salvador Illa como Pedro Sánchez lucen en sus muñecas sea el lazo del destino que une eternamente a dos almas. Otra posibilidad es que su color sea puramente corporativista (lo descarto, entonces como socialistas la llevarían en la mano izquierda). El hilo rojo protege de las envidias y las malas energías. A Illa no sé, pero a Sánchez más valdría que se envolviera todo él entero...

Un sentido recuerdo al gremio de peluqueros. Ha sido juntar esas dos cabezas y, en vez de pensar en la brillantez intelectual de los dirigentes de estos días, mi sentido recuerdo se ha ido a los peluqueros catalanes. Nos reímos de Trump, pero menudos pelos los nuestros…