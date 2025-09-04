Crítica de 'Acosada': equívocos y obsesiones

'Acosada' Año: 2024 Dirección: Anne Le Ny Intérpretes: Omar Sy, Elodie Bouchez, Vanessa Paradis Estreno: 5/9/2025 ★★

La acción de ‘Acosada’, un drama que muta en suspense, acontece en una ciudad de provincias francesa que podría ser el escenario de las películas que realizaba Claude Chabrol en los 60 y 70, solo que en el caso de ‘Acosada’ el tema no va más allá de una obsesión, abuso de poder y acoso individual, mientras que Chabrol ofrecía retratos devastadores de la burguesía de provincias. Los personajes de ‘Acosada’ son previsibles tanto en su inocencia como en su maldad: el que encarna Elodie Bouchez cree que su esposo, Omar Sy, le ha traicionado con una antigua novia que ha vuelto a la ciudad, Vanessa Paradis, y acaba entregándose a una aventura sexual con uno de sus jefes en el trabajo, José García.

Hay más ingenuidad que despecho y más comprensión, un tanto sorprendente, que tensión. Y hay equívocos que pasan factura a los protagonistas. El filme se reinicia tras una primera fase algo anodina de presentación del conflicto. Pasa entonces a ser una suerte de ‘thriller’ sobre una mujer vulnerable y acosada. Casi nada de lo que hace Bouchez resulta muy creíble, aunque se nos diga una y otra vez que tiene muy baja la autoestima. Los intérpretes ponen mucho de su parte para mantener el interés del relato, aunque Omar Sy, por ejemplo, anda tan despistado como el personaje que interpreta.