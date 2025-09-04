Estrenos de cine
Crítica de 'Acosada': equívocos y obsesiones
Quim CasasQuim Casas
Periodista y crítico de cine
Profesor de Comunicación Audiovisual en Universidad Pompeu Fabra y docente en ESCAC, FX, Cátedra de Cine de Valladolid y Museu del Cinema de Girona. Autor de diversos libros sobre David Lynch, David Cronenberg, Jim Jarmusch, Fritz Lang, John Ford y Clint Eastwood. Miembro del Comité de Selección del Festival de Cine de San Sebastián.
'Acosada'
Año: 2024
Dirección: Anne Le Ny
Intérpretes: Omar Sy, Elodie Bouchez, Vanessa Paradis
Estreno: 5/9/2025
★★
La acción de ‘Acosada’, un drama que muta en suspense, acontece en una ciudad de provincias francesa que podría ser el escenario de las películas que realizaba Claude Chabrol en los 60 y 70, solo que en el caso de ‘Acosada’ el tema no va más allá de una obsesión, abuso de poder y acoso individual, mientras que Chabrol ofrecía retratos devastadores de la burguesía de provincias. Los personajes de ‘Acosada’ son previsibles tanto en su inocencia como en su maldad: el que encarna Elodie Bouchez cree que su esposo, Omar Sy, le ha traicionado con una antigua novia que ha vuelto a la ciudad, Vanessa Paradis, y acaba entregándose a una aventura sexual con uno de sus jefes en el trabajo, José García.
Hay más ingenuidad que despecho y más comprensión, un tanto sorprendente, que tensión. Y hay equívocos que pasan factura a los protagonistas. El filme se reinicia tras una primera fase algo anodina de presentación del conflicto. Pasa entonces a ser una suerte de ‘thriller’ sobre una mujer vulnerable y acosada. Casi nada de lo que hace Bouchez resulta muy creíble, aunque se nos diga una y otra vez que tiene muy baja la autoestima. Los intérpretes ponen mucho de su parte para mantener el interés del relato, aunque Omar Sy, por ejemplo, anda tan despistado como el personaje que interpreta.
