Camila Cabello preparó su última gira internacional en Salt

La última gira internacional de la cantante americana Camila Cabello se acabó de gestar y pulir en Salt. El Canal, el Centro de Creación de Artes Escénicas de Salt, acogió en junio con la máxima discreción cuatro días de preparativos de Yours, C Tour, la nueva gira del artista, ganadora de dos Grammy latinos y candidata a cuatro Grammy. Cabello, que se define a sí misma como «orgullosa inmigrante cubano-mexicana nacida en el este de La Habana», escogió El Canal para el ensayo técnico y artístico de una gira internacional que arrancó en junio en el Barcarès y que, cuando acabe este septiembre en Brasil, habrá incluido citas por Europa, Asia. También debía pasar por Barcelona y Madrid, pero ambos conciertos fueron cancelados.

Como la gira de presentación del disco C,XOXO empezaba en Les Déferlantes, el multitudinario festival de Barcarès, en el Rosellón, el equipo de producción de Cabello buscaba un espacio cercano para poner en solfa el nuevo espectáculo y testar la nueva escenografía con todo el equipo y alquiló El Canal.

Una cincuentena de personas entre profesionales de iluminación, sonido, escenografía y cuerpo de baile trabajaron con mucho secretismo en la Factoría Cultural de la Coma Cros. La artista estuvo en Salt un día y medio, pero el nivel de confidencialidad era tal que lo sabían menos de una decena de personas, para evitar que los fans -solo en Instagram, acumula 64 millones de seguidores- interrumpieran los ensayos.

Durante los días que estuvieron en Salt, el equipo artístico estuvo ultimando las coreografías y los técnicos y montadores trabajaron en el montaje y desmontaje de los dos escenarios que mueve en esta gira, para comprobar que todo funcionara correctamente. Utilizaron tanto la sala de acabados -el teatro, para entendernos- como los camerinos y convivieron con una de las compañías residentes de El Canal, que utilizaba la sala de ensayo.

“El Canal puede recibir residencias de producciones privadas, el plan de gestión del equipamiento permite que compañías y productores externos alquilen espacios para trabajar en producciones escénicas y musicales, satisfaciendo la correspondiente contrapartida según las ordenanzas fiscales municipales. Es la primera vez que acogemos una tan grande, pero el equipo ha quedado muy satisfecho y, además, ha sido compatible con una de nuestras residencias», afirma el director de El Canal, Xavi Díaz.

Aunque es una línea de trabajo "no buscada" por parte del equipamiento, ya que de momento El Canal no se está ofreciendo a productoras como escenario para cerrar los flecos de producciones de gran formato antes de girar, Díaz no cierra la puerta a "trabajarlo más en un futuro".

Y es que, explica, la experiencia con Cabello ha permitido comprobar que tiene espacios con suficiente versatilidad y capacidad técnica como para ello. Por eso, confía, no será la última producción de alto nivel que acogerá el centro, "con medida", porque la prioridad es el impulso a la creación contemporánea y el apoyo a la producción artística del territorio.

"De este nivel podríamos acoger dos o tres al año, y podría ser interesante como vía de financiación para revertirlo en las coproducciones y los programas de apoyo a la creación de El Canal", señala.