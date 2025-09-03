Toni Sala: «Si la vida fuera de puta madre, no sería necesaria la literatura»

Dice el escritor Toni Sala (Sant Feliu de Guíxols, 1969) que trabaja «por obsesiones», a veces una imagen o una idea le persigue y le empuja a escribir, aunque después quede en una anécdota dentro del libro. La imagen «de pesadilla» de una piscina llena de sangre es la chispa que le sentó a escribir 'Escenaris', la novela con la que cierra el ciclo iniciado en el 2014 con 'Els nois' y que continuó con la fascinante Persecusión. La novela llega hoy a las librerías, de nuevo con L'Altra Editorial, y este jueves se presenta en Girona, en la Casa de Cultura (19.00).

La llamada Trilogía de la Muerte o también llamada Trilogía del Mal -unas etiquetas, recuerda, que no sabe de dónde salieron, pero que ha asumido «con alegría»- pivota en torno a la muerte: del trágico accidente de tráfico de la primera novela al asesinato de la segunda. 'Escenaris' cierra la tríada con otro deceso, cuyas características es mejor no revelar, si bien, avanza el novelista, le sirve para hablar sobre «la muerte última», «no sólo la física, sino también la identitaria», y también para adentrarse en cuestiones como el trabajo de actor, la vocación, la soledad, la espera, la renuncia, la a.

En este libro, "quizás más exigente para el lector", Sala plantea una especie de "memorias ficticias" de un actor que quiere explicar a sus espectadores porqué ha dejado de actuar durante cinco años.

Como en 'Els nois', el desencadenante de todo es un accidente de tráfico. El actor Tomàs Niubó, hijo de una familia de bacaladeros de Sants y muy conocido por interpretar a Malicious, un psicópata entregado a hacer el mal por el mal, choca con un jabalí en medio de la carretera en Puigcerdà. La auxilia Vadó, un joven solitario y abultado. Olga, una enfermera que quiere ser madre a cualquier precio, completa un trío protagonista, admite al autor, «desagradable» como suelen serlo muchos de sus personajes.

«A mí ya me gustaría ser más complaciente con el lector o conmigo mismo, hacer algo más placentero, pero la vida está llena de cosas así. Si la vida fuera de puta madre, no sería necesaria la literatura», asegura Sala. «A veces lo digo: ‘Si la vida es una fiesta, sale y diviértete’. El problema es que no es así, y cuando tú hablas de la vida, no puedes engañar a la gente. Existen personajes y personas así, incluso en uno mismo hay cosas que no encajan o no nos acaban de agradar, y eso es lo que me motiva», añade.

Confiesa que su protagonista podría ser cualquier tipo de artista, pero que el hecho de que sea un actor de texto le sirve para hablar de la máscara y también de la lengua, porque como los escritores, los intérpretes trabajan con las palabras para hacerlas crecer.

Además, explica Sala, aunque nunca ha escrito teatro, los textos dramáticos le interesan especialmente: «el texto teatral es una purificación de la literatura, las palabras son físicas, no están encerradas entre las páginas».

En el teatro, asegura, además, no sólo deben estar vivos los diálogos, sino que, al contrario de las novelas, «también las acciones»: «hay novelas que son como las series de Netflix, lo único que tienen es el entramado del argumento. El argumento a mí me interesa cero: en la novela está ahí, pero no me interesa nada, si pudiera prescindir de ello me lo quitaría de encima. Me interesa el texto, hay argumento porque lo necesito».

Como en sus títulos anteriores, la actualidad se cuela entre las páginas del libro, porque «es absurdo», afirma, «tener que esperar siglos» a que alguien escriba sobre la sociedad del siglo XXI.

El telón de fondo de 'Escenaris' es la Catalunya deshinchada del postprocés. «En los cinco años que me he pasado escribiendo, los catalanes hemos vivido esto, y eso no creo que haga la novela menos universal», remarca. Respecto al cierre que representa este título en su trayectoria, asegura que intentará escribir «algo algo distinto». «Qué no sé, pero tengo ganas de ser algo más radical todavía», concluye.