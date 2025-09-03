Cine
'Sîrat', 'Romería' y 'Sorda', las tres películas españolas preseleccionadas para los Oscar
'Sorda', un estreno con olor a Goya: "Ojalá con la película el público oyente tome conciencia de su sordera"
El cine de Oliver Laxe que triunfa en Cannes: potencia visual y espiritualidad
Carla Simón, directora de 'Romería': "Este filme no es un ajuste de cuentas, sino una reparación con mi memoria"
Agnés Andreu
Como cada septiembre, la Academia de Cine español ha dado hoy a conocer la preselección oficial de las tres películas candidatas a representar a España en la 98ª edición de los Premios Oscar, en la categoría de mejor película internacional.
Los actores Emma Suárez y Diego Moto han anunciado los tres títulos: 'Romería', 'Sirat' y 'Sorda'. Año en que se han estrenado un total de 57 largometrajes en España, entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025.
'Romería', tercer largometraje de Carla Simón, se presentó oficialmente en el Festival de Cannes y marca punto y final a la trilogía personal que inició con 'Estiu 1993'.
'Sirat', dirigida por Óliver Laxe, también compitió en la Selección Oficial del Festival de Cannes, donde se hizo con el Premio del Jurado. Protagonizada por Sergi López, sumerge al espectador a un relato ambientado en medio desierto.
Y la tercera candidata es 'Sorda', ópera prima de Eva Libertad. Presentada en la Berlinale, fue recibida como una de las revelaciones del año, con premios en el certamen alemán y el Festival de Málaga.
El próximo 17 de septiembre se anunciará cuál de estas tres películas será finalmente escogida para representar a España en la gala de los Óscar, cuya 98 edición se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.).
Los miembros de la Academia de Cine, que el año pasado optaron por 'Segundo premio', que no superó la primera criba para ser finalista, han elegido entre 57 películas estrenadas desde el 1 de octubre de 2024 y antes del 30 de septiembre de 2025.
Desde 1986, la Academia se encarga de designar el título que representará a España en la competición por el premio de Hollywood. A partir del año 2001, y con el fin de dar mayor visibilidad a las producciones del año, la institución escoge mediante votación tres películas de entre todas las que cumplen con los requisitos exigidos.
La última película española en ganar un Óscar fue 'Mar adentro', dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem. La película ganó el premio a la Mejor Película Internacional en la 76 edición de los Premios de la Academia en 2005.
Suscríbete para seguir leyendo
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- Más de 10.000 personas firman un manifiesto contra el traslado de las pinturas de Sijena del MNAC
- Muere el actor nativoamericano Graham Greene, el chamán de 'Bailando con lobos
- Las fotografías que hizo Pasqual Maragall con su móvil tras ser diagnosticado con Alzhéimer, en una exposición
- Paracuellos', de Carlos Giménez: un relato universal de una dureza insoportable
- Del final de 'Stranger things' a la precuela de 'It': las 20 series que más darán que hablar este otoño
- La 'rentrée' literaria se viste de gala: los mejores libros para leer en otoño
- El presidente de RTVE responde al PP en un comunicado y ratifica a Sarah Santaolalla: 'La televisión pública no puede negociar con el ataque a los Derechos Humanos