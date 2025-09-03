'Sîrat', 'Romería' y 'Sorda', las tres películas españolas preseleccionadas para los Oscar

Como cada septiembre, la Academia de Cine español ha dado hoy a conocer la preselección oficial de las tres películas candidatas a representar a España en la 98ª edición de los Premios Oscar, en la categoría de mejor película internacional.

Los actores Emma Suárez y Diego Moto han anunciado los tres títulos: 'Romería', 'Sirat' y 'Sorda'. Año en que se han estrenado un total de 57 largometrajes en España, entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025.

'Romería', tercer largometraje de Carla Simón, se presentó oficialmente en el Festival de Cannes y marca punto y final a la trilogía personal que inició con 'Estiu 1993'.

'Sirat', dirigida por Óliver Laxe, también compitió en la Selección Oficial del Festival de Cannes, donde se hizo con el Premio del Jurado. Protagonizada por Sergi López, sumerge al espectador a un relato ambientado en medio desierto.

Y la tercera candidata es 'Sorda', ópera prima de Eva Libertad. Presentada en la Berlinale, fue recibida como una de las revelaciones del año, con premios en el certamen alemán y el Festival de Málaga.

El próximo 17 de septiembre se anunciará cuál de estas tres películas será finalmente escogida para representar a España en la gala de los Óscar, cuya 98 edición se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.).

Los miembros de la Academia de Cine, que el año pasado optaron por 'Segundo premio', que no superó la primera criba para ser finalista, han elegido entre 57 películas estrenadas desde el 1 de octubre de 2024 y antes del 30 de septiembre de 2025.

Una escena de la premiada 'Sirat'. / Sirat / EMP

Desde 1986, la Academia se encarga de designar el título que representará a España en la competición por el premio de Hollywood. A partir del año 2001, y con el fin de dar mayor visibilidad a las producciones del año, la institución escoge mediante votación tres películas de entre todas las que cumplen con los requisitos exigidos.

La última película española en ganar un Óscar fue 'Mar adentro', dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem. La película ganó el premio a la Mejor Película Internacional en la 76 edición de los Premios de la Academia en 2005.