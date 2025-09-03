El regreso de Mazoni: “Hay un punto en tu carrera que es peligroso: cuando ya no eres novedad y tampoco eres una leyenda”

Hace casi dos años, Jaume Pla, Mazoni, anunció un parón en su carrera después de dos décadas de trayectoria, alegando cansancio y falta de motivación. “Me sentía un poco quemado, sí”, recuerda. “Me di cuenta un día que tenía un concierto, había previsión de lluvia y pensé: ‘bueno, si se suspende, pero me pagan igual, ya está bien’. Y eso es algo que nunca me había pasado por la cabeza, no tener ganas de tocar. Fue una señal de alarma”.

¿Cómo salió de aquel atolladero mental? El músico ampurdanés, creador de canciones destacadas del pop catalán moderno, como ‘Eufòria’, ‘A.I.L.O.D.I.U.’ o ‘No tinc temps’, se planteó al principio “escribir algo que no fuese composición musical, quizá un cuento o una pequeña novela”, pero sin objetivos, ni plazos. “Y un día, cogiendo la guitarra, me salió una canción, al cabo de unos días, otra… Fue dejar de sentir presión y empezar a salirme canciones”. Así comenzó a cobrar forma el repertorio de ‘Banderes per daltònics’, el álbum que sale a la luz este viernes. Una obra que no vino precedida de premisa alguna. “Cuando me veía pensando en organizar y planificar, inmediatamente eliminaba esa idea de mi cabeza”.

Jaume Pla, más conocido como Mazoni, cantante y productor musical. / Marc Asensio Clupes / EPC

El influjo ‘beatle’

Así como sus últimos discos partían de un principio sónico o conceptual muy definido (el ‘beethovenesco’ ‘Ludwig’, 2021; el ‘punkie’ ‘Desig imbècil’, 2019; el acústico ‘Carn, os i tot inclòs’, 2017, el electrónico ‘7 Songs for an endless night’, 2016), este viene a ser un álbum pop canónico de Mazoni en el que afloran sus influencias primigenias, pasadas por el filtro de un refinamiento maduro. “Me fueron saliendo canciones bastante pop, bastante ‘beatle’. Pensé: ‘ya lo analizaré cuando esté hecho’. Me dicen que es un disco muy Mazoni. No sé, pienso que sí que conecta con los cuatro primeros, con el espíritu de canción pop y estribillo, algo que llevo muy dentro”. Lo ha elaborado con Aleix Bou a la producción y cómplices como Jordi Bastida (Trau, Alizzz, Sidonie), Dani Ferrer (Love of Lesbian) y Amaia Miranda.

Lo que no es posible recuperar es la inocencia de los inicios, claro. “No puedo evitar haber vivido lo que he vivido, y tener 48 años, pero sí he intentado recuperar la intimidad de estar yo solo en una habitación con un bloc de notas, haciendo canciones que no escucha nadie y que nadie espera, como un pequeño tesoro”, explica. Hay trazos de sarcasmo resabiado en piezas como ‘La cuina està tancada’ y frases como “m’estic cuinant un gran futur”, donde dice reírse un poco de sí mismo. De ahí sale el título del álbum: las ‘banderes per daltònics’ son un guiño distópico, una señal de desubicación. “Me imagino construyendo una cosa para alguien con dificultades para entenderla, unas banderas que los daltónicos puedan interpretar”.

El ’efecto Bad Bunny’

En ‘Perdre per guanyar’ apunta a “la exageración de la cultura de ganar y perder, que se llevando a niveles un poco ‘heavy’”, estima. Empezando por la música. “Ahora todo es buscar el más difícil todavía, llenar más estadios que nadie, poner la entrada más cara… Todo esto es muy antinatural para mí. Ahora en todo hay un ganador muy claro y todos lo demás son perdedores, y en la vida hay mucha gente que no rompemos récords”. Es posible que hoy los más jóvenes asocien la música al evento multitudinario, a una idea de éxito y al lucimiento en las redes. “Me preocupa, sí. Hay una distancia enorme entre Bad Bunny, llenando diez ‘metropolitanos’, y otro artista de un talento similar que tiene problemas para tocar en una sala”.

En la esfera catalana, tal vez más ‘darwinista’ por su dimensión reducida, a veces parece que solo haya espacio para los productos de moda y que los artistas con trayectoria queden atrás. “Hay un punto en tu carrera peligroso y es cuando ya no eres una novedad y tampoco has llegado a un estatus de leyenda”, observa Jaume Pla, que se dispone ahora a constatar “si con el parón de estos dos años se ha generado un poco de hambre de Mazoni”. Estrenará gira en el Mercat de Música Viva de Vic (jornada inaugural, 17 de septiembre), camino del Auditori de Girona (4 de octubre) y el barcelonés Apolo (11, festival Empremtes). Formato de cuarteto, con su productor, Aleix Bou (batería), Natán Arbó (bajo) y Emili Bosch (mitad del dúo b1nO, guitarra y sintetizadores). “Me gustaría que esto fuese como un nuevo comienzo”.