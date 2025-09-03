El Poliorama apuesta por la comedia local con 'Els bons' y éxitos internacionales como 'Glorious!' y 'Perfectes desconeguts'

El Poliorama apuesta por la comedia local con 'Els bons' a partir del día 10 de septiembre, con Ramon Madaula y Jordi Boixaderas, y el estreno en Catalunya de éxitos internacionales que han sido llevados al cine. Por un lado, está 'Glorious!', divertida obra de Peter Quilter a partir de noviembre, con la que vuelve a escena Santi Millán para interpretar al marido de la cantante millonaria Florence Foster Jenkins (Marta Ribera) junto a Ramon Gener en el rol del pianista en este montaje dirigido por Paco Mir. Por otro, figura 'Perfectes desconeguts', una aplaudida obra de Paolo Veronese basada en una reunión de amigos donde las parejas aceptan dejar ver los mensajes y llamadas a sus móviles al resto provocando más de una sorpresa. El reparto cuenta con siete intérpretes, entre ellos Marta Bayarri, Eduard Farelo, Biel Durán y Vanessa Segura. La obra que dirigirá David Selvas se estrenará en Catalunya en marzo.

Antes, en febrero, volverá el Poliorama recuperará la última creación de La Calórica, 'La brama del cérvol', estrenada en el Lliure la temporada pasada, un montaje con historias cruzadas donde destaca una parodia al mundo del teatro. 'Michael's Legacy' un aplaudido homenaje a Michael Jackson regresará a final de temporada justo antes del estreno de un montaje incluido en el Festival Grec.

Pese a las obras en La Rambla, el Poliorama sigue a tope esta temporada con ganas de hacer vibrar a todo tipo de público, desde el familiar los domingos al mediodía con obras como 'I love rock&roll' y 'Hansel i Gretel', hasta aquellos que prefieren ir al teatro a las 11 de la noche el fin de semana para disfrutar con el humor con 'No me toques el cuento', que lleva varias temporadas en cartel. En ella las princesas Disney se rebelan y emancipan y además ya tiene su secuela: 'Ya me has tocado el cuento', otra cara de la moneda donde los príncipes, tras el cambio de sus amadas, se ven obligados a revisar el concepto de masculinidad.

Un momento de 'Ya me has tocado el cuento'. / EPC

La multiprogramación del Poliorama mantendrá el teatro abierto todos los días de la semana. Los lunes y martes habrá una programación variada que incluye desde una pieza sobre la figura del artista de jazz Duke Ellington a 'La venganza de Don Mendo' dirigida por Paco Mir o 'Pots ser tú, puc ser jo', una propuesta de teatro terapéutico y documental basado en casos reales de trastornos de alimentación de adolescentes. La obra concluye con un coloquio con especialistas.

Santi Millán, uno de los diversos artistas que asistieron a la presentación de la nueva temporada en el Poliorama, aseguró tener muchas ganas de volver a las tablas: "Dejé La Cubana saturado de teatro y con ganas de cambiar mi planteamiento vital. Ahora, me apetece volver a la rutina del teatro, una liturgia que me gusta y que echaba en falta". La última obra que interpretó en escena fue 'Más allá del puente' en 2012.

Su rol en 'Glorious!' es el mismo que interpretó Hugh Grant en el filme protagonizado por Meryl Streep. "Es una historia es muy potente que demuestra que aunque el talento no se compra, si lo tienes puedes hacer lo que te dé la gana". A la hora de hablar de su personaje señala: "Interpreto a la pareja de Florence, un actor que no tiene mucho talento y que mantiene con ella un 'quid pro quo': yo te doy cariño y tú estabilidad económica. Es el típico que se engancha a la buena vida pero en el fondo quiere a su mujer". El actor espera combinar su regreso al teatro con la tele, donde por ahora solo le queda grabar las semifinales y la final de 'Got Talent' (Telecinco).