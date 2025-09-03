Entregado al MNAC el manifiesto contra el traslado de las pinturas de Sijena: Quim Torra, Laura Borràs o Toni Albà, entre los firmantes

El expresidente de la Generalitat Quim Torra, la expresidenta del Parlament Laura Borràs, los actores Joel Joan, Enric Majó y Toni Albà o el abogado Gonzalo Boye son algunas de las 10.657 personas que han firmado un manifiesto en contra del traslado de las pinturas murales de Sijena depositadas en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). Impulsada por el colectivo REvolucionemNOs, esta iniciativa también cuenta con el apoyo, entre otros, de los periodistas Enric Calpena y Llibert Ferri, así como de una cincuentena de entidades.

En un acto celebrado este miércoles frente al MNAC, los impulsores de la recogida de firmas han entregado el manifiesto al museo, lo que también harán en la Unesco. Los firmantes manifiestan un "rechazo completo" a que se trasladen las pinturas y denuncian la "desprotección a la que queda sometido el patrimonio histórico-artístico catalán al haber abandonado, tanto la conselleria como el Ministerio de Cultura, las funciones que les son propias de salvaguarda y cuidado de las colecciones del MNAC".

En el texto, cargan contra el Ayuntamiento de Sijena y el Gobierno de Aragón al entender que "intentan romper la historia del arte catalán creando un relato aragonesista ficticio" y recuerdan que Sijena había pertenecido a la diócesis de Lleida hasta los años noventa del siglo pasado.

Sostienen que tanto el ayuntamiento como el Gobierno aragonés difunden "mentiras reiteradas" y también denuncian "la falta de imparcialidad de la jueza de Huesca, quien, utilizando argumentos más que discutibles, falla reiteradamente en favor de Aragón".

Por otra parte, entienden que las condiciones de conservación y mantenimiento de las pinturas son "difícilmente" reproducibles en otro espacio. Por todo ello, consideran una "aberración" el traslado de estos restos pictóricos y un "insulto a nuestra historia", además de una "evidente muestra del ensañamiento colonial al que estamos sometidos como nación", según los firmantes.