El Texas estrenará la adaptación de 'Permagel' de Eva Baltasar

La tercera temporada del Teatre Texas cuenta con varias sorpresas como la adaptación de la novela 'Permagel' de Eva Baltasar, una coproducción de Dagoll Dagom y Barc. El texto, un bestseller protagonizado por una mujer lesbiana y suicida, llegará al teatro en abril adaptado por Victoria Szpunberg y Albert Pijuan y estará defendido por la actriz Maria Rodríguez Soto. La sala que se ha hecho un hueco en Barcelona desde su apertura en 2023 ha ido aumentando el número de producciones propias y coproducciones. La temporada que ahora empieza contará además de 'Permagel' con tres estrenos más: 'Desaparellats', una comedia del guionista Ramon Pardina protagonizada por Esther López de La Calòrica y Ricard Farré de Els Pirates que dirigirá Roc esquius; 'Biopic', espectáculo de humor de Impro Barcelona y un musical en catalán que verá la luz el próximo verano, en el Festival Grec.

El Texas lleva abierto desde la segunda quincena de agosto con la reposición de una nueva versión de 'El principi d'Arquimedes' de Josep M. Miró, uno de los éxitos de la dramaturgia catalana que ha obtenido un 80% de ocupación en pleno verano. La obra, se mantendrá en cartel hasta el próximo día 21. Después la temporada ofrecerá varias reposiciones de montajes de éxito como 'Loop' de Ramon Madaula, estrenada en la Flyhard; 'Hablar no sirve. De nada', de Bob Pop y 'El mestre i el mar' de Eu Manzanares. Y con nuevo reparto, la comedia 'Ovelles' de Carmen Marfà y Yago Alonso.

La apuesta por el humor se ampliará con propuestas muy diferentes como 'Assassinat al club', de Impro Barcelona, que regresa a partir de este viernes; 'Paloma de parque', monólogo de Clara Ingold; 'No ho hauria de fer', que defiende Roger Coma en solitario y 'Autónomos, el musical', montaje incombustible.

Abonos

Desde su apertura como teatro además de sala de cine, el antiguo cine Texas ha conseguido un público fiel. El 18% de los espectadores ha visto más de dos obras esta temporada y el 25% de ellos son del barrio de Gràcia donde se ubica la sala. Con ganas de potenciar esa relación esta temporada el Texas ha lanzado una campaña de abonos con precios muy tentadores. "Queremos premiar la fidelidad de la gente", ha señalado Sem Pons, gerente del Texas.

El primer año el Texas contó con una ayuda para las obras de remodelación 250.000 euros de un consorcio formado por la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Barcelona. El segundo año obtuvieron unos 50.000 euros de subvención por parte del Ayuntamiento y la Generalitat de ayudas a la exhibición y a la producción. Y el segundo, de 75.000 euros por esos mismos conceptos. "Nuestra intención es seguir creciendo y haciendo más producciones".