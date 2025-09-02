El Tabaca Film Fest celebra su segunda edición: casi 50 cortos competirán en Gerri de la Sal

Los Pirineos se convierten de nuevo en epicentro del cine mitológico. Y es que, por segundo año consecutivo, regresa el Tabaca Film Fest. La segunda edición del festival se celebrará del 11 al 14 de septiembre en Gerri de la Sal (Pallars Sobirà).

Con 49 cortometrajes finalistas, este año se incorpora como novedad el Premi Gea, destinado a films internacionales. Entre la selección figuran 7 cortos candidatos al Premi Biterna (dedicado a obras inspiradas en la mitología pirenaica), 13 obras internacionales que optan al nuevo Premi Gea y otras 29 producciones estatales que optan a los Premis Tabaca.

Con una programación de lo más pionera e innovadora, el certamen propone explorar el mito en clave cinematográfica mientras se reivindican tradiciones, rituales y arquetipos universales. Donde el público podrá disfrutar tanto de obras premiadas en otros festivales y trabajos de cineastas consagrados como de propuestas de voces emergentes.

Ocho sesiones de cine

Durante cuatro jornadas repletas de cine y mitología, se celebrarán ocho sesiones que englobarán diversos géneros y formatos (ficción, documental, animación y vídeo danza).

Siguiendo la línea de la primera edición, este año todas las actividades también adoptan nombres mitológicos. Las ocho sesiones se han bautizado como Eos, Ra, Molsosa, Epona, Lop, Hebe, Iara y Pegàs -esta última diseñada para un público familiar-, con entre 5 y 8 cortos en cada proyección.

La primera edición del Tabaca Film Fest, celebrada en 2024 / Tabaca Film Fest

La misma semana del festival se desvelarán los directores e intérpretes que presentarán sus películas en esta edición. Además, el certamen también incluirá proyecciones fuera de concurso y contará con la participación de figuras destacadas como el andorrano Marc Camardons ('Per bruixa i metzinera', seleccionado en el festival de Cannes), y Eloi Aymerich, director audiovisual que próximamente filmará el cortometraje 'Flor del Cel' en los Pirineos.

La entrega de premios tendrá lugar el 13 de septiembre en un acto conducido por l’Esperanceta de Casa Gassia. Los Premis Gea, Biterna y Tabaca, serán otorgados por un doble jurado, configurado, por un lado, por Pau Freixas (director y productor) y Nausicaa Bonnín y Clàudia Riera (actrices); y, por otro lado, del territorio, por Ivet Eroles (escritora), Eduard Muntada (actor y director) y Jordi Abella (antropólogo). A su vez, se concederá el premio del público y se anunciará la asignación de la Beca Farrera para la creación de guiones.

Programación y entradas

La mayoría de entradas para los pases de las proyecciones continúan disponibles a través de la página web del festival. Donde, además, también está disponible la programación completa.