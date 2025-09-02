Muere el actor nativoamericano Graham Greene, el chamán de 'Bailando con lobos'

El canadiense nativoamericano Graham Greene, que a lo largo de su carrera interpretó a distintos personajes indígenas en películas como 'Bailando con Lobos', 'Die Hard' o 'La milla verde', falleció este lunes en Stratford, Ontario, a los 73 años.

Perteneciente a la Primera Nación Oneida, fue nominado al Óscar a mejor actor de reparto por su papel de chamán en “Bailando con Lobos” (1990). La película ganó siete premios Óscar en 1991, incluyendo mejor película y mejor director.

Greene también participó en películas de acción de gran éxito como “Maverick” (1994) y “Die Hard 3: La Venganza” (1995), protagonizada por Bruce Willis. En su carrera figuran papeles como el del recluso nativoamericano en espera de ser ejecutado de 'La Milla Verde' (1999), nominada al Óscar. Además, dio vida a Rafe McCawley, uno de los personajes principales de la serie de ciencia ficción 'Defiance'.

Greene nació en la Reserva Oneida de Ontario y trabajó como soldador, carpintero e ingeniero de sonido antes de conseguir su primer papel en televisión en un episodio de 1979 de la serie canadiense "El Gran Detective". Debutó en el cine en 1983 en "Running Brave", una película biográfica sobre el atleta sioux Billy Mills. Pese a su tirón en Hollywood, nunca llegó a trasladarse a Estados Unidos. Recibió la Orden de Canadá en 2016 por su carrera en el teatro y cine, y una estrella en el Paseo de la Fama de Canadá en Toronto en 2022.