Matisse, las culturas oceánicas y el arte del desenfoque que acuñó Monet, reclamos expositivos en CaixaForum

La profunda y duradera huella de Matisse en el arte de los siglos XX y XXI, el desenfoque como corriente artística nacida del culto casi obsesivo hacia los nenúfares de Monet y el impacto creativo y ceremonial de las culturas oceánicas son algunos de los reclamos de la nueva temporada de CaixaForum Barcelona, un curso expositivo marcado también por el compromiso con la naturaleza y la biodiversidad. "Estamos convencidos de que la cultura es motor de transformación real", ha defendido la directora del centro, Mireia Domingo, durante la presentación de una programación que aspira a rubricar los números del curso pasado y prolongar el tirón de exposiciones como 'Los mundos de Alicia', 'Tiempos inciertos' y, muy especialmente, 'Rubens y los artistas del Barroco flamenco', que desde su estreno a finales de mayo suma más de 100.000 espectadores.

En total, más de 600.000 personas han pasado por CaixaForum Barcelona entre agosto de 2024 y finales de julio de 2025, cifra que, en el caso de CosmoCaixa, se dispara aún más y trepa hasta los 1.150.000 visitantes. Precisamente uno de los 'hits' del Museo de la Ciencia durante 2024, la exposición intergaláctica 'Extraterrestres', se mantiene en cartel hasta agosto de 2026 como principal atractivo de un centro que incorpora a su espacio de exposición permanente una muestra inmersiva sobre el sol y el esqueleto fosilizado real de un mamut siberiano de 6 metros de largo y 3,5 metros de altura. Así, mientras Cosmocaixa se sigue preguntando si hay alguien ahí fuera, las salas de CaixaForum acogerán cinco grandes estrenos.

'Somos naturaleza' llega a CaixaForum el 17 de septiembre / EPC

'Somos naturaleza' De septiembre de 2025 a abril de 2026

Presentada con "una oda al optimismo y una exaltación de la biodiversidad", 'Somos naturaleza' estrena el curso en Caixaforum Barcelona con una "experiencia inmersiva impactante y moderna". Un viaje al centro de la biodiversidad de mano de National Geographic que muestra el poder regenerativo de la naturaleza, las redes invisibles de la naturaleza y la relación del ser humano con la Tierra. "Nos recuerda la importancia de preservar los ecosistemas", ha subrayado la directora del área de exposiciones de la Fundació La Caixa, Isabel Salgado. El resultado, ha añadido, evoca lo mismo el impacto visual de las imágenes de Sebastião Salgado que el ensalmo digital de colectivo Teamlab para "emocionar y activar". Inspirada en los acuerdos de la COP15 y galardonada con sendos Premios Numix a la mejor atracción experiencial y a la mejor exposición internacional, la exposición inicia en Barcelona su periplo Europeo después de estrenarse oficialmemente en Montreal.

Henri Matisse, 'Marguerite au chat noir', principios de 1910. Centre Pompidou, París. / Musée national d’art moderne

'Chez Matisse' De marzo a agosto de 2026

Después de 'visitar' a Miró en su fundación de Barcelona, Henri Matisse regresa a Montjuïc para reivindicarse como mago del color, reinventor de la pintura y rival de altura del todopoderoso Pablo Picasso con una exposición coproducida por el Centre Pompidou. 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura', reúne una selección de obras, la mayoría llegadas del museo francés, para explorar la trayectoria, evolución y alcance de un artista esencial a la hora "reformular el cuadro como pura superficie pictórica". Desde sus primeros autorretratos hasta los últimos 'gouaches' con los que abrió la puerta al arte pop y la nueva modernidad, la exposición explora cronológicamente la trayectoria y su huella en los creadores de los siglos XX y XXI.

Tocado de danza de Nueva Bretaña, Papúa Nueva Guinea. Década de 1980. Madera, fibra i hoja de helecho. / © The Trustess of the British Museum

'Voces del Pacífico. Innovación y tradición' De noviembre de 2025 a febrero de 2026

En alianza con el British Museum, institución junto a la que ya había surcado el Egipto de los faraones o la Grecia helenística, CaixaForum Barcelona planta ahora bandera en Oceanía con 'Voces del Pacífico. Innovación y tradición', exposición que busca celebrar la riqueza creativa de los habitantes de las islas del Pacífico a través de abanicos, canoas, garrotes, remos ceremoniales y figuras de basalto. Más de 200 objetos históricos y contemporáneos con especial atención a los tejidos, la danza, el arte de la guerra, los tatuajes ancestrales y las tecnologías de navegación. Una cuarta parte de la muestra, destaca Salgado, está formada por obras de artistas contemporáneos que inciden en la lectura decolonial y potencian el diálogo entre la tradición y la resolución de problemas contemporáneos.

Claude Monet, 'Le bassin aux nymphéas, harmonie rose' [El estanque de los nenúfares, armonía rosa], 1900. Musée d’Orsay. / © Musée d'Orsay, Dist. GrandPalaisRmn / Patrice Schmidt

'Desenfocado. Otra visión del arte' De mayo a septiembre de 2026

Obras de Alberto Giacometti, Gerhard Richter, Mark Rothko, Eva Nielsens, Claude Monet, Thomas Ruff, Alfredo Jaar, Soledad Sevilla, Christian Boltanski, Mame-Diarra Niang y Bill Viola, entre otros, servirán para conectar la serie de los nenúfares con la que Monet revolucionó el impresionismo con la reivindicación de lo borroso y desenfocado como pieza clave en la relectura de la creación plástica moderna. A pesar de que durante años se creyó que las pinceladas supuestamente imprecisas de la superficie del estanque tenían que ver con una deficiencia ocular del pintor francés, la exposición defiende que fue una elección estética deliberada y el punto de partida de artistas y corrientes posteriores. En colaboración con el Musée de l'Orangerie de París, 'Desenfocado. Otra visión del arte' explora, entre otros aspectos, el papel del desenfoque a la hora de retratar una realidad convulsa e inestable.

'[REC]UERDOS. La vida a través del cine doméstico' De diciembre de 2025 a junio de 2026

El cine doméstico como memoria, notario de la vida cotidiana y testigo de más de un siglo de evolución tecnológica. Desde el tomavistas al móvil, '[REC]UERDOS. La vida a través del cine doméstico' reconstruye una historia hecha de recuerdos familiares e imágenes supuestamente aleatorias para documentar los avances tecnológicos e interrogarse sobre los avances tecnológicos y los impulsos y necesidades que llevan al ser humano a filmarse, grabarse y retratarse. "Preservar estas imágenes es preservar la historia de nuestra sociedad", ha destacado Salgado.