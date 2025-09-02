Luisa Martín y Olivia Molina confrontan poder y patriarcado en 'Malditos tacones'

El Goya vuelve a abrir sus puertas con 'Malditos tacones', una tragedia contemporánea sobre el dilema de dos mujeres poderosas en una sociedad donde predominan los patrones patriarcales. Luisa Martín y Olivia Molina encarnan a mujeres de generaciones diferentes, una nacida en plena dictadura franquista y otra nacida en la España democrática que se ha hecho a sí misma como abogada y lidera un importante bufete.

La obra de Ignacio Amestoy que dirige Magüi Mira confronta dos visiones de cómo plantar cara al poder patriarcal desde una posición de privilegio. "Se trata de una tragedia contemporánea", confiesa la directora, encantada con la tensión que genera en escena el enfrentamiento entre las protagonistas. "Son dos mujeres muy diferentes que se reconocen la una a la otra tras encontrarse por sorpresa. Cada una se descubre a sí misma y este viaje, de alguna manera también hemos vivido en los ensayos", apunta Molina. El equipo se reencuentra en Barcelona tras el parón vacacional con muchas ganas de seguir adelante con este montaje que llega rodado. Han hecho 89 funciones antes de llegar al Goya, donde estarán solo una semana en cartel.

El título de la obra hace referencia a un elemento que tanto empodera como castiga a la mujer: los zapatos de tacón. "Representan la construcción de género", apunta Molina.

Un momento de 'Malditos tacones'. / René Estebanez

Las dos protagonistas son mujeres que se admiran. Ambas han llegado a lo más alto pero hay algo que las llevará a enfrentarse. Un espacio abierto pero muy claustrofóbico es el marco donde se produce la lucha verbal entre ambos personajes. Luisa Martín interpreta a Victoria Burton, una mujer fuerte y dura que ha convertido la empresa familiar en una multinacional. Es veinte años mayor que la brillante abogada María García que encarna Olivia Molina en su debut en el Goya, una mujer hecha a sí misma que está al frente de un importante despacho. "Ambas intentamos descarnadamente sacar de la mochila un montón de pasado que nos está haciendo daño, algo que nos lleva a un enfrentamiento cruel", comenta Martín. "Es una obra que no te deja respirar. Empieza y va como un Tomahawk hasta el final".

Identidad

Los dos personajes tienen conflictos íntimos no resueltos. "Ambas tienen su identidad rota y en ese intento por reconstruirla se hacen daño y se agreden de manera salvaje", señala Mira. Ambas hurgan en conflictos de la vida privada en busca de transparencia. "¿Por el hecho de ser mujer tenemos un salvoconducto de honestidad? No, eso lo deja claro la obra", aclara la directora. Para ella el texto refleja el momento en el que nos hallamos como sociedad. "La confianza se está perdiendo y los valores, como mínimo están cambiando porque nos hallamos en un momento bisagra, con muchas posibilidades de cambio. El suelo, lo que antes nos daba estabilidad y confianza, se mueve".

Son muchos los temas que aparecen en este duelo entre dos mujeres que luchan por saber quienes son en realidad. "El mundo no está hecho para ellas donde no son más que el reflejo de una sociedad todavía muy desigual, patriarcal", añade la directora. Las protagonistas son ejemplos de esa falta de respeto y violencia con las que han crecido.