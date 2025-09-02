Norma catalana
El Govern da luz verde al proyecto de ley de derechos culturales en vísperas de la cumbre de la UNESCO en Barcelona
El texto, que debe ser aprobado por el Parlament, legisla sobre el acceso y la participación en la cultura y establece obligaciones para los actores culturales
En vísperas de que Barcelona acoja del 29 de septiembre al 1 de octubre Mondiacult, la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, el Govern ha dado luz verde este martes al proyecto de ley de derechos culturales de Catalunya. El proyecto de ley deberá ser ahora refrendado por el Parlament. El Ayuntamiento de Barcelona impulsó en 2021 un pionero plan de derechos culturales con un centenar de acciones específicas y la Diputació de Barcelona puso en marcha el año pasado su programa para fomentar el acceso y la participación en la cultura.
El texto aprobado por el Govern "establece y garantiza" los derechos de todas las personas que viven en Catalunya a acceder y participar en la cultura, afirma el documento. Asimismo, reconoce el derecho a la formación artística de los ciudadanos y los derechos laborales y económicos de las personas que trabajan en el sector cultural.
Obligaciones
Para que estos derechos se hagan efecivos, el proyeco de ley marca obligaciones para los poderes públicos y para las entidades y los equipamientos que integran el sistema cultural de Catalunya. También esablece un sistema integral de información cultural para asegura la difusión de la oferta, la transparencia y el acceso a los daos culturales.
Los objetivos del proyecto de ley son: determinar los derechos culturales de las persones y las obligaciones que estas generan en los poderes públicos y el sistema cultural; reforzar la protección de los derechos laborales de los trabajadores de la cultura; ordenar el sistema cultural de Catalunya y su financiación para ponerlo al servicio del ejercicio de los derechos culturales; promover la cultura catalana como elemento cohesionador de la diversidad social del país; y desplegar políticas interculturales.
Ejemplos
Algunos ejemplos de los derechos culturales que marca el texto y de las obligaciones que llevan asociadas son: para garantizar el derecho a la identidad cultural, es necesario promover la diversidad cultural en programaciones, colecciones y festivales; para garantizar el acceso a la cultura, hay que descentralizar la oferta y favorecer el acceso a colectivos en riesgo de exclusión; para garantizar la participación cultural, es imprescindible impulsar la participación en el diseño de las programaciones culturales, la creación colectiva y la cultura comunitaria; para garantizar la formación artística, hay que impulsar el Consell d’Ensenyaments Artístics y fomentar programas conjuntos entre los ámbitos de la cultura, la educación y las universidades; para garantizar los derechos laborales de los trabajadores de la cultura, la ley debe implementar medidas contra la precariedad laboral.
El sistema cultural
El proyecto de norma define y regula el sistema cultural de Catalunya que deberá cumplir la ley: administraciones públicas con competencias en materia de cultura, entidades y equipamientos culturales públicos, medios de comunicación públicos, entidades y equipamientos privados que reciben apoyo público, y entidades y empresas del sector privado que voluntariamente se quieran adherir.
