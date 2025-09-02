Memoria
Las fotografías que hizo Pasqual Maragall con su móvil tras ser diagnosticado con Alzhéimer, en una exposición
'La captura del tiempo. Fotografías de Pasqual Maragall mira' se inaugurará el próximo 12 de septiembre en el Centro Toni Catany de Llucmajor
Montse Terrasa
El conocido político catalán Pasqual Maragall fue haciendo fotos con su móvil Nokia durante años, tras ser diagnosticado de Alzheimer. Retrató lo que veía y sentía: grafitis de la calle, sus nietos, anuncios, gente, amigos, paisajes, detalles, fotos de fotos y también se hizo autorretratos. Parte de esas imágenes son las que expondrá el Centro Internacional de Fotografía Toni Catany a partir del próximo 12 de septiembre en la muestra 'La captura del tiempo. Fotografías de Pasqual Maragall mira'.
“Hace un par de años descubrí la fotografía con móvil. Creo que es una manera de fijar en imágenes lo que está pasando a tu alrededor, a veces acontecimientos importantes, y a veces elementos fugaces, y también detalles que pasarían desapercibidos sin el ojo de la cámara”, explicó Maragall en 2010, cuando publicó un libro con esas fotos.
El que fue alcalde de Barcelona había entablado amistad con el mallorquín Toni Catany (Llucmajor, 1942-Barcelona, 2013) en 1987, cuando el político pernoctó en casa del fotógrafo, como hizo en otras tantas, con el objetivo de conocer de primera mano la realidad de la ciudad y de sus vecinos. Ahora sus trayectorias vuelven a cruzarse con la exposición 'La captura del tiempo. Fotografías de Pasqual Maragall mira', organizada en colaboración con la Fundación Pasqual Maragall y comisariada por Teresa-M. Sala y Antoni Garau. La inauguración se hará el próximo día 12 a las 19:00 h en el Centro Internacional de Fotografía Toni Catany.
“La exposición, que parte de la recopilación fotográfica, nos permite relacionar la fotografía con el tiempo y con la memoria. Y todo esto nos acerca a la cotidianidad de una persona que sufre Alzheimer, y también nos hace entender que la memoria es, a la vez, lo más frágil, pero también más preciado que tenemos”, destacan desde el Centro Toni Catany.
Suscríbete para seguir leyendo
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- El presidente de RTVE responde al PP en un comunicado y ratifica a Sarah Santaolalla: 'La televisión pública no puede negociar con el ataque a los Derechos Humanos
- Más de 10.000 personas firman un manifiesto contra el traslado de las pinturas de Sijena del MNAC
- Lady Gaga, Post Malone, Marilyn Manson, Bunbury, Sabina…: los conciertos más esperados del otoño
- Del final de 'Stranger things' a la precuela de 'It': las 20 series que más darán que hablar este otoño
- La 'rentrée' literaria se viste de gala: los mejores libros para leer en otoño
- Guillermo Del Toro erige un monumento a Frankenstein
- Julia Roberts reaviva el debate sobre el feminismo en la Mostra