Un coliseo para la música: València estrena temporada con el Roig Arena

Puede que asistir a un espectáculo público sea una de las costumbres sociales más antiguas y, al mismo tiempo, una de las más consolidadas en cualquier sociedad. Por eso, la construcción de un nuevo coliseo en València —con permiso de la Plaza de Toros, por su evocación al Anfiteatro Flavio— genera tanta expectación como los espectáculos que acogerá en su interior. La cuenta atrás comienza mañana: el próximo sábado, el Roig Arena abrirá sus puertas y promete cambiar para siempre la historia de la música y sus conciertos en la ciudad.

Como un guiño a la historia y la emocionalidad valencianas, el primer concierto programado será un homenaje a Nino Bravo, buscando tocar la fibra sensible de un imaginario colectivo donde resuenan himnos como 'Un beso y una flor', 'Libre' o 'Mi tierra'. En el espectáculo 'Bravo, Nino' participarán algunas de las caras más conocidas de la música española: David Bisbal, Pablo López, Malú, Rosario o Marta Sánchez. También estarán Niña Pastori, Miguel Poveda, Antonio Carmona, Andrés Suárez, Revolver, Pitingo y Víctor Manuel, coetáneo del cantante de Aielo de Malferit.

Precisamente, Victor Manuel declaró a este diario hace dos semanas que estaba en México cuando se enteró de la muerte de Nino, el 16 de abril de 1973. "Me dio mucha pena no haber podido despedirme de él. Por eso, cuando me propusieron participar en València, no me lo pensé ni un segundo", declaró. Ese homenaje se organizó cinco meses después del accidente de coche que acabó con la vida del cantante valenciano, y en este homenaje, 52 años después, el cantante asturiano volverá a estar presente para homenajear a su amigo.

Con todo listo para este encuentro multitudinario, será también el momento de poner a prueba la maquinaria del recinto, diseñada al nivel de cualquier capital europea. Las cuestiones técnicas se han resuelto en los últimos meses, con pruebas internas y conciertos piloto, como el de Seguridad Social. Este sábado, sin embargo, todo funcionará a pleno rendimiento, con público real, entradas vendidas y logística compleja: distribución, alimentación, bebidas, aparcamiento y transporte público deberán coordinarse como instrumentos bien afinados.

Sin alternativas

La apertura llega en un momento clave: no hay otros recintos en la ciudad capaces de acoger un concierto de 4.000 personas o más. La Marina Sur, que durante años ha sido la única alternativa, está inactiva desde 2025 y, aparentemente, seguirá sin programación en 2026. La Marina Norte ha acogido algunos conciertos este año, pero cesará su actividad a partir de septiembre.

El Estadi Ciutat de València ha albergado conciertos recientes de Rigoberta Bandini, Leiva o Arde Bogotá, pero solo fuera de la temporada futbolística. La Plaza de Toros está en obras de reforma y modernización que se prolongarán durante ocho meses, lo que obligó a suspender la Feria de Julio y la de octubre; según informó la Diputación, la actividad taurina se retomará para Fallas, pero no hay conciertos programados.

El Roig Arena también destaca por estar cubierto, un factor diferencial frente a espacios abiertos como Viveros, que son más vulnerables a las inclemencias del tiempo. Por su parte, el Palau de la Música permanecerá cerrado hasta octubre por reparaciones, y el Palau de les Arts Reina Sofía acoge espectáculos más especializados y alternativos.

En un tercer nivel de capacidad, La Rambleta ha programado conciertos alternativos y eventos de podcast, mientras que salas como Repvblicca, Moon, Jerusalem Club, 16 Toneladas, Loco Club o Matisse se centran en géneros concretos: rock, punk, rap, trap, hip-hop y pop indie.

Una programación para cerrar 2025

'Bravo, Nino' será el primer concierto de la veintena que se han anunciado ya. La programación se ha ido conociendo a cuentagotas desde la primavera, dejando caer cada semana un nuevo artista que pasaría por València y tocaría en el Roig Arena. Eso ha permitido que los espectáculos que van a celebrarse en septiembre hayan agotado ya sus entradas, como es el caso de Camilo (12 de septiembre) y Manuel Carrasco (20 de septiembre).

Aún quedan entradas para Sebastián Yatra, que actuará el 21 de septiembre y a quién seguirá The Cat Empire el día 22. El 25 es el turno de Xavier Rudd y el 2 de octubre una fecha más que señalada para la generación Z valenciana: Quevedo, con solo algunas entradas a la venta por encima de los 100 euros.

Le tomará el relevo -de forma figurada- Joaquín Sabina, que ha hecho 'sold out' en las tres fechas anunciadas: el 9, el 11 y el 13 de octubre para presentar su gira 'Hola y adiós' que ya ha recorrido buena parte de España, Latinoamérica y Estados Unidos y que cerrará en Madrid el 30 de noviembre.

La Cabra Mecánica actuará el 17 de septiembre y le seguirá el espectáculo remember 'Discoteca de los 80' el 18 de octubre, que contará con artistas como Alphaville o B-Movie. Si todo va bien, Raphael está citado para actuar el 1 de noviembre, aunque su delicado estado de salud compromete su actuación pero, por ahora, se sigue adelante con su concierto.

El 7 de noviembre también toma cierta relevancia porque el Roig Arena acogerá Los40 Music Awards de 2025, los premios que la cadena de música entrega cada año y que traerán a València a un buen grupo de artistas nacionales e internacionales que lideran la lista propia de la emisora y la de las plataformas de música en streaming. Las entradas se agotaron el mismo día que se abrió la venta y esta edición es especial porque celebran el 20 aniversario de estos galardones.

El artista puertorriqueño Anuel AA actuará el 14 de noviembre dentro de su gira europea y, debido al éxito en taquilla, se contrató una nueva fecha: el 28 de noviembre. Entre medias de ese doblete actuarán los Roxette, el grupo de pop rock sueco, quien pisará el escenario valenciano ya sin la histórica Marie Fredriksson, que falleció en 2019. La otra mitad de Roxette, Per Gessle, actuará junto a la vocalista Lena Philipsson como vocalista femenina para interpretar todas las canciones de la histórica banda.

Antoñito Molina actuará el 21 de noviembre y al día siguiente será el turno de Mónica Naranjo, que llega a València con la gira que repasa sus mejores éxitos y con entradas cerca de agotarse. El mismo día pero en el auditorio, la sala más pequeña del Roig Arena, actuarán los Psicodelic Furs.

En el mismo espacio está prevista la actuación de The Waterboys, con otro 'sold out' el 28 de noviembre que les ha obligado a habilitar otro concierto el 5 de diciembre.

Solo un día después será el turno de Delaporte, que cierran gira y se toman un respiro en su carrera a partir del 29 de noviembre, cuando actúen en València.

Bisbal y Ana Belén, en Navidad

En diciembre será el turno de David Bisbal con una gira exprés que va a realizar con motivo de la Navidad: 'Todo es posible en Navidad'. Será el 6 de diciembre y presentará un espectáculo donde recopila canciones populares navideñas, tanto en español como en inglés, además de grandes canciones que ha adaptado de artistas como Elvis Presley.

El 10 de diciembre otra de las artistas más representativas de la música en castellano, Ana Belén, cantará por primera vez en este espacio dentro de su gira 'Mas D Ana', en una nueva oportunidad para ver a la artista haciendo un repaso por las grandes canciones de su carrera como 'No sé por qué te quiero', 'Derroche', 'Agapimú' o su versión de 'Peces de ciudad'.

El festival 'Locos por la música' del 13 de diciembre reunirá a Revolver, Seguridad Social, La Guardia o Amistades Peligrosas, entre otros. Il Volo actuará el 18 de diciembre y Loquillo el día 26 con la gira 'Corazones legendarios'.

Sen Senra abrirá 2026 con su gira 'La última misa' el 9 de enero y le seguirá La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A) con dos fechas, el 10 y 11 de enero. En la misma sala multi actuará el fin de semana siguiente Delaossa también con dos fechas, el 16 y el 17 de enero, aunque la primera fecha tiene todas las entradas agotadas.

Fito y Fitipaldis, Baiuca, Nach, Sexy Zebras, Celtas Cortos, La Fuga con Benito Kamelas actuarán entre febrero y marzo, y Hans Zimmer, con entradas agotadas, hará lo propio el 26 de marzo. Dani Martín tiene previstas dos actuaciones, el 8 y 9 de mayo, con la primera fecha en 'sold out'. La programación confirmada hasta ahora la cierran Los Hijos de la Ruina el 18 de septiembre del próximo año, y se espera que a medida que pasen los meses se vayan confirmando más artistas.