Casa Seat acogerá un espacio inmersivo creado por Netflix

Casa Seat estrena temporada este mes de septiembre con el aterrizaje de Netflix al espacio barcelonés. A partir del 26 de septiembre y hasta el 1 de octubre, Casa Seat acogerá la exposición 'Plaza Netflix', un espacio inmersivo en el marco de Mondiacult 2025, que celebra la diversidad y el talento de la industria audiovisual. Esta exhibición, que cuenta con la colaboración de la Generalitat de Catalunya, se sumerge en el universo creativo de la plataforma.

Durante el fin de semana del 27 y 28, las familias podrán disfrutar de proyecciones en catalán de las películas 'Chicken Run: L’Albada dels Nuggets' y 'El Monstre Marí', las dos de la plataforma de 'streamig', acompañadas de talleres de plastilina y de dibujo impartidos por un miembro del estudio de animación que trabajó en el proceso creativo de las cintas.

Exposición de cine

Hasta el próximo día 10 de septiembre, los visitantes todavía podrán ver la exposición '40 años de Grangel Studio', un homenaje al estudio barcelonés especializado en diseño de personajes para cine de animación que conquistó Hollywood. Fundado por los hermanos Carlos y Jordi Grangel, han colaborado con directores como Tim Burton y Guillermo del Toro, y han participado en más de 30 producciones internacionales para DreamWorks, Sony Pictures y Netflix.

Los hermanos Grangel con su exposición '40 años de Grangel Studio' / CASA SEAT

La muestra reúne más de 300 piezas originales, bocetos e ilustraciones inéditas de películas como 'Pinocho', 'La Novia Cadáver', 'Madagascar', 'Cómo entrenar a tu dragón', 'Kung Fu Panda', 'El Príncipe de Egipto', 'Hormigas' y 'Hotel Transilvania'. También se podrán ver los diseños de su última creación, CAT, la mascota oficial del FC Barcelona por su 125º aniversario.

Coloquios y debates

Además, el ciclo 'Mujeres sin filtros' propondrá un coloquio intergeneracional sobre la identidad femenina y su evolución en la vida adulta con motivo del lanzamiento de 'A pesar del descrédito', el debut literario de la periodista barcelonesa Luisa Ricart.

Casa Seat también acogerá el próximo 16 de septiembre un nuevo Afterwork de El Periódico con Cristina Vallejo Ros, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB).