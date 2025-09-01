Sala premiada
El cine Phenomena cerrará por reforma el 15 de septiembre y reabrirá en 2026
El Phenomena de Barcelona recibe en Venecia el premio a la Mejor Sala de Europa
Quim CasasQuim Casas
Periodista y crítico de cine
Profesor de Comunicación Audiovisual en Universidad Pompeu Fabra y docente en ESCAC, FX, Cátedra de Cine de Valladolid y Museu del Cinema de Girona. Autor de diversos libros sobre David Lynch, David Cronenberg, Jim Jarmusch, Fritz Lang, John Ford y Clint Eastwood. Miembro del Comité de Selección del Festival de Cine de San Sebastián.
En su perfil en la red social X, la sala de cine de Barcelona Phenomena Experience amanecía hoy con un escueto y enigmático mensaje: “Tenemos una mala noticia: a partir del 15 de septiembre… cerramos. Tenemos una buena noticia: reabriremos en 2026 como no te lo puedes ni imaginar. Una nueva experiencia. Para una nueva era. En 2026”. Después, los responsables del cine laureado con el premio Carlo Lizzani Europa 2025 a la mejor sala europea, que será entregado en la Mostra de Venecia el próximo viernes, se han sumido en el secretismo. Y lícito en aras de generar expectativa.
Todo pinta a una obra de remodelación importante para que la sala sea aún mejor de lo que es a niveles de proyección, sonido, comodidad y esa estética de cortinas y butacas rojas que retrotrae a experiencias pasadas, pero no por ello olvidadas: el éxito de Phenomena, que tanto estrena en 70 mm las superproducciones punteras como proyecta copias en celuloide de títulos clásicos y modernos, siendo sala de estreno y de repertorio al mismo tiempo, es una buena prueba de que el espectador, sea de la generación que sea, quiere ver películas en estas condiciones. No es nostalgia. Es una realidad.
El anuncio de la reapertura es para el 2026, sin especificar fecha, aunque será durante el primer trimestre del año. Solo esperamos que las obras no se eternicen como las del Spotify Camp Nou y que, cuando abran, sea con el aforo completo. En un posterior comunicado de prensa, algo menos escueto, se apunta a una renovación radical de las instalaciones y se informa que “ahora es el momento ideal para afrontar estas obras. Tras más de 10 años desde nuestra inauguración, queremos dar un paso más allá y ofrecer a nuestro público una experiencia revolucionaria”. Son palabras de Nacho Cerdà, fundador y director de Phenomena Experience. A partir del próximo enero se realizarán pertinentes informaciones para detallar estos cambios y se organizarán visitas programadas para ver la evolución del proyecto.
El cine abrió sus puertas el 19 de diciembre de 2014 como sala de exhibición diaria, pero ya antes había existido en el formato de proyección/eventos mensuales –sobre todo de clásicos setenteros tipo ‘Tiburón’, ‘Retorno al pasado’, ‘Gremlins’ o ‘El precio del poder’– que se hacían en los ya desaparecidos cines Urgel y Club Coliseum.
