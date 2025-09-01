Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sala premiada

El cine Phenomena cerrará por reforma el 15 de septiembre y reabrirá en 2026

El Phenomena de Barcelona recibe en Venecia el premio a la Mejor Sala de Europa

En la foto, las butacas del Phenomena.

En la foto, las butacas del Phenomena. / EPC

Quim Casas

Quim Casas

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En su perfil en la red social X, la sala de cine de Barcelona Phenomena Experience amanecía hoy con un escueto y enigmático mensaje: “Tenemos una mala noticia: a partir del 15 de septiembre… cerramos. Tenemos una buena noticia: reabriremos en 2026 como no te lo puedes ni imaginar. Una nueva experiencia. Para una nueva era. En 2026”. Después, los responsables del cine laureado con el premio Carlo Lizzani Europa 2025 a la mejor sala europea, que será entregado en la Mostra de Venecia el próximo viernes, se han sumido en el secretismo. Y lícito en aras de generar expectativa.

Todo pinta a una obra de remodelación importante para que la sala sea aún mejor de lo que es a niveles de proyección, sonido, comodidad y esa estética de cortinas y butacas rojas que retrotrae a experiencias pasadas, pero no por ello olvidadas: el éxito de Phenomena, que tanto estrena en 70 mm las superproducciones punteras como proyecta copias en celuloide de títulos clásicos y modernos, siendo sala de estreno y de repertorio al mismo tiempo, es una buena prueba de que el espectador, sea de la generación que sea, quiere ver películas en estas condiciones. No es nostalgia. Es una realidad.

El anuncio de la reapertura es para el 2026, sin especificar fecha, aunque será durante el primer trimestre del año. Solo esperamos que las obras no se eternicen como las del Spotify Camp Nou y que, cuando abran, sea con el aforo completo. En un posterior comunicado de prensa, algo menos escueto, se apunta a una renovación radical de las instalaciones y se informa que “ahora es el momento ideal para afrontar estas obras. Tras más de 10 años desde nuestra inauguración, queremos dar un paso más allá y ofrecer a nuestro público una experiencia revolucionaria”. Son palabras de Nacho Cerdà, fundador y director de Phenomena Experience. A partir del próximo enero se realizarán pertinentes informaciones para detallar estos cambios y se organizarán visitas programadas para ver la evolución del proyecto.

El cine abrió sus puertas el 19 de diciembre de 2014 como sala de exhibición diaria, pero ya antes había existido en el formato de proyección/eventos mensuales –sobre todo de clásicos setenteros tipo ‘Tiburón’, ‘Retorno al pasado’, ‘Gremlins’ o ‘El precio del poder’– que se hacían en los ya desaparecidos cines Urgel y Club Coliseum.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
  2. Sabrina Carpenter desata la polémica con la portada de su nuevo disco en pleno auge del conservadurismo y las 'tradwives
  3. Cristina Rivera Garza, premio Pulitzer: 'Ahora, quien no se declare como feminista es un tarado
  4. El genio autodidacta que creó los dos videojuegos españoles más vendidos de la historia: 'Aún no tengo un trabajo de verdad
  5. El presidente de RTVE responde al PP en un comunicado y ratifica a Sarah Santaolalla: 'La televisión pública no puede negociar con el ataque a los Derechos Humanos
  6. Fyre Festival, 2017: 'Menos modelos y más váteres
  7. Lady Gaga, Post Malone, Marilyn Manson, Bunbury, Sabina…: los conciertos más esperados del otoño
  8. Julia Roberts reaviva el debate sobre el feminismo en la Mostra

El cine Phenomena cerrará por reforma el 15 de septiembre y reabrirá en 2026

El cine Phenomena cerrará por reforma el 15 de septiembre y reabrirá en 2026

El audiolibro ya conquista al 20% de los españoles: 9,7 millones han escuchado al menos una novela este año

El audiolibro ya conquista al 20% de los españoles: 9,7 millones han escuchado al menos una novela este año

Las 15 novelas 'young adult' para leer este septiembre

Las 15 novelas 'young adult' para leer este septiembre

La reina Camila fue víctima de un episodio de agresión sexual cuando era adolescente

La reina Camila fue víctima de un episodio de agresión sexual cuando era adolescente

La Mostra de Venecia se rinde a Kim Novak y al vértigo de sus ojos verdes

La Mostra de Venecia se rinde a Kim Novak y al vértigo de sus ojos verdes

John Boyne: "No me molesta haber ofendido a algunos a lo largo de mi carrera; prefiero ser ese tipo de escritor"

John Boyne: "No me molesta haber ofendido a algunos a lo largo de mi carrera; prefiero ser ese tipo de escritor"

El teatro que viene: Rodoreda, Bulgákov, La Cubana y el Mago Pop

El teatro que viene: Rodoreda, Bulgákov, La Cubana y el Mago Pop

Jude Law se muestra impecablemente impenetrable como Putin en ‘El mago del Kremlin’

Jude Law se muestra impecablemente impenetrable como Putin en ‘El mago del Kremlin’