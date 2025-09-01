Arte
Más de 10.000 personas firman un manifiesto contra el traslado de las pinturas de Sijena del MNAC
Europa PressEuropa Press
Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet. Consolidada como una de las mayores agencias del país,8 difunde mayoritariamente en castellano durante las 24 horas del día y cuenta con corresponsalías en todas las comunidades autónomas de España.
Más de 10.000 personas y 50 organizaciones han firmado un manifiesto impulsado por el colectivo #REvolucionemNos en contra del traslado de las pinturas murales de Sijena, depositadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluny (MNAC), al Monasterio de Sijena en Aragón, ha informado la entidad en un comunicado este lunes.
El colectivo ha anunciado que presentará estas firmas a la Conselleria de Cultura y al Ministerio de Cultura en señal de protesta por la "inacción" de las administraciones; al MNAC, para trasladarle su apoyo, y a la UNESCO, como reivindicación internacional.
En total, 50 organizaciones culturales, políticas y sociales, y 10.657 personas han dado apoyo a este manifiesto, entre ellas, el expresidente de la Generalitat, Quim Torra; la expresidenta del Parlament y expresidenta de Junts, Laura Borràs, la activista Blanca Serra y el actor Joel Joan.
La entidad pretende evidenciar la "desprotección" del patrimonio histórico catalán y reivindicar la figura del arquitecto e historiador Josep Gudiol por su labor en la conservación de las pinturas.
El colectivo ha anunciado que hará entrega de las firmas en un acto público frente al MNAC este miércoles, al que asistirán Serra, Borràs y el cómico Toni Albà, entre otros.
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- Sabrina Carpenter desata la polémica con la portada de su nuevo disco en pleno auge del conservadurismo y las 'tradwives
- Cristina Rivera Garza, premio Pulitzer: 'Ahora, quien no se declare como feminista es un tarado
- El genio autodidacta que creó los dos videojuegos españoles más vendidos de la historia: 'Aún no tengo un trabajo de verdad
- El presidente de RTVE responde al PP en un comunicado y ratifica a Sarah Santaolalla: 'La televisión pública no puede negociar con el ataque a los Derechos Humanos
- Fyre Festival, 2017: 'Menos modelos y más váteres
- Lady Gaga, Post Malone, Marilyn Manson, Bunbury, Sabina…: los conciertos más esperados del otoño
- Julia Roberts reaviva el debate sobre el feminismo en la Mostra