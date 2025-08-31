La 'rentrée' literaria se viste de gala: los mejores libros para leer en otoño

El hombre-récord del ‘best seller’ internacional, recupera a su personaje fetiche, el profesor Robert Langdon, para apretarle las tuercas al thriller con 'El último secreto' (10 de septiembre). Símbolos, leyendas y persecuciones por las calles de Praga para seguir alimentando la lucrativa leyenda del autor de ‘El código Da Vinci’. Por si fuera poco, también están de estreno Ken Follet, que se sumerge en los misterios de Stonehead con 'El círculo de los días' (Plaza & Janés, 23 de septiembre), y John Grisham, embarcado por primera vez en su provechosa carrera en un misterio puro con 'La viuda' (Plaza & Janés, 20 de noviembre).

Surfeando la polémica asociada con su reciente maternidad por gestación subrogada, la autora de 'Todos deberíamos ser feministas' regresa a la novela diez años después de 'Americanah' con 'Unos cuantos sueños' (4 de septiembre), retablo de amores y amistades a partir de la historia entrelazada de cuatro mujeres africanas: una escritora de viajes, una trabajadora doméstica, una empresaria de éxito y una futura madre.

'Cuentos' Ray Bradbury (Páginas de Espuma)

Será, sin duda, uno de los grandes acontecimientos del otoño literario: casi todos los cuentos de Ray Bradbury, el hombre a quien siempre le dieron más miedo los humanos que los robots, reunidos a partir del 1 de octubre en un único volumen con nueva traducción de Ce Santiago y prólogo de Laura Fernández. Un festín de más de 1.300 páginas que recorre de forma cronológica el legado de uno de los grandes soñadores de la ciencia ficción y alrededores. Para completar la apuesta cuentista, nada mejor que 'Lo que no se ve' (Tusquets, 3 de septiembre), el retorno de esa gran dama del cuento de aquí que es Cristina Fernández Cubas.

Ray Bradbury / EPC

'Vaim' Jon Fosse (Mondadori)

El escritor noruego, ganador del Nobel de Literatura en 2023, vuelve a la novela con 'Vaim' (9 de octubre), indagación en la mística del amor y la pérdida a partir de las cuitas de un personaje varado en el oleaje del pasado e intrigado por "lo que hay en el umbral entre lo que se vive y lo que se anhela". Otro Nobel reciente, el africano Abdulrazak Gurnah, también está de regreso con 'Un largo camino' (Salamandra, 2 de octubre), su primera novela tras hacerse con el galardón en 2021 y minucioso retrato de los cambios sociales en la África poscolonial durante los años 90.

'Gliff' Ali Smith (Raig Verd / Nórdica)

Tras coronar la literatura del desmoronamiento post-Brexit con su celebrado 'Cuarteto estacional' y reivindicar el poder de las palabras y los libros en 'Biblioteca pública', la escocesa fantasea en 'Gliff' (20 de octubre) con una sociedad distópica profundamente desigual marcada a fuego por la burocracia, los privilegios digitales y el capitalismo de la vigilancia. Tiempos modernos en formato fábula con inquietantes conexiones con nuestro presente.

'Misión en París' Arturo Pérez Reverte (Alfaguara)

Casi 15 años después de abandonarlo a su suerte en 'El puente de los asesinos', Arturo Pérez Reverte desempolva el sombrero y el jubón de Diego Alatriste para traerlo de nuevo al ruedo con 'Misión en París' (3 de septiembre). Espadas roperas y tiempos complejos, con Francisco de Quevedo embarcando a Alatriste y sus amigos en una peligrosa misión secreta ideada por el conde-duque de Olivares. El Siglo de Oro, en plena forma en la librería.

Ali Smith y Elvira Navarro / EPC

'Una dona de la teva edat' Gemma Ruiz Palà (Proa)

Después de vender más de 40.000 ejemplares con 'Les nostres mares', la escritora y periodista Gemma Ruiz Palà se embarca en "una celebración feroz de la segunda mitad de la vida" con 'Una dona de la teva edat', novela con la que da voz al tipo de actrices protagonistas que, a partir de cierta edad, desaparecen de los títulos de crédito y los flashes deslumbrantes de Hollywood. Fuego en el cuerpo y estilizado crol contracorriente para convertir la menopausia en "la mejor rebelión".

En la tercera novela del ciclo Villa dela Fuente, pueblo ficticio convertido de la noche a la mañana en símbolo de la España deprimida, Juarma fondea de nuevo los márgenes de la literatura para agitar y lanzar ese cóctel molotov hecho de violencia, adicciones y precariedad. A los mandos, Miguel, un veinteañero que quiere hablar de poesía y alterna las mañanas en la obra con las noches sin fin quemando rueda y discotecas. Con permiso de Michael McDowell y la exhumación de 'Hija de la venganza', la gran apuesta de Blackie Books para la rentrée.

Seis años después de 'La isla de los conejos', volumen con el que fue nominada al National Book Award, Elvira Navarro tensa los límites de su misterioso y obsesivo universo con 'La sangre está cayendo en el patio' (2 de octubre), nueva colección de relatos a caballo entre la crueldad e hipnosis. En el menú, pueblos perdidos, empleos precarios, sexo perverso y zoológicos accidentales.

Embarcado en su ambicioso y descomunal proyecto de novelar la vida de Julio César, el escritor valenciano cierra el primer ciclo de la saga, también conocido como Trilogía del Ascenso, con 'Los tres mundos' (21 de octubre), novela que narra la conquista de las Galias, de la que Julio César emergió encumbrado militarmente, y la lucha política fratricida en Roma. Por el horizonte, mientras tanto, asoman el faraón Ptolomeo XII, expulsado de Egipto en compañía de su hija, la joven Cleopatra.

'Mercromina' Aida Sunyol (Edicions 62)

La debutante Aida Sunyol Sánchez se estrena con 'Mercromina' (3 de septiembre), novela que le valió el último Premi BBVA Sant Joan y retrato entre ácido y desencantado de una generación crecida entre el hedonismo y la inestabilidad crónica. Animales urbanos y heridas a medio cicatrizar protagonizan esta historia de emociones a la deriva, humor iconoclasta y juventudes a la fuga. En el otro extremo, el de la veteranía con galones, Carme Riera celebra los 50 años de su primer libro, 'Te deix, amor, la mar com a penyora', con 'Gràcies' (Edicions 62, 10 de septiembre), libro de memorias y anécdotas sobre el oficio de escritora.

Aida Sunyol y Carme Riera / EPC

Tirando del hilo de 'El país de los otros', novela sobre la que empezó a construir una monumental saga sobre los cambios y sacudidas de la sociedad marroquí en la segunda mitad del siglo XX, Leila Slimani llega a 'Me llevaré el fuego' (10 de septiembre), tercera y última entrega de un tríptico que muestra aquí un país que se debate entre el deseo de modernidad y el miedo a perder su propia idiosincrasia. En la meta, como una promesa de todo lo que está por venir, el magnetismo de París.

Fenómeno de la temporada en Italia y obra ganadora del último premio Strega, Andrea Bajani plantea en 'El aniversario' (3 de septiembre) plantea la más incómoda de las preguntas: ¿se puede abandonar a un padre y a una madre? La respuesta, de haberla, se filtra poco a poco en este retrato de una familia gobernada con puño de hierro y furia bíblica por una figura paterna de efectos devastadores.

Después de la ligera decepción de 'El detective salvaje', Jonathan Lethem regresa al territorio físico y emocional de 'La fortaleza de la soledad', aún hoy su mejor novela, para convertir la historia de su barrio en una mezcla de memoria personal y carta de amor incondicional. Un completo inventario de auges y caídas, sobre todo de caídas, que explican cómo el bullicio multicultural y las tensiones sociales dieron paso a la gentrificación y el capitalismo voraz. En librerías a partir del el 2 de octubre.

Lejos aún de Mario Conde, a quien dejamos con Obama y los Stones en ‘Personas decentes’, Leonardo Padura sigue abriendo nuevas vías de escape en su bibliografía con 'Morir en la arena' (27 de agosto), novela que cuenta medio siglo de historia a través de una historia real que aún oscuros secretos familiares, traumas bélicos y amoríos de juventud. Un drama a juego con el Padura más oscuro.

Margaret Atwood / EPC

A punto de cumplir 86 años, la escritora canadiense hace memoria y reconstruye página a página "desde el cruel año que engendró 'Ojo de gato' hasta el Berlín orwelliano de los años 80, donde escribió 'El cuento de la criada'". Una vida de película y de novela que la autora de 'Los testamentos' rememora entre reflexiones sobre el proceso de escritura y las conexiones de la vida real y el arte. El libro, disponible a partir del 6 de noviembre.

La gran apuesta de Libros del Asteroide y Periscopi para la 'rentrée' es una mezcla de memorias, historias y autoficción con la que el australiano Richard Flanagan se ha consagrado como narrador fuera de lo común. Así, de Londres de H. G. Wells al Japón de posguerra y de Hiroshima al genocidio y la colonización, el autor de 'El libro de los peces de William Gould' anunda a momentos clave de la historia del siglo XX a su propia experiencia para reflexionar sobre la función capital de la historias y cómo nos contamos a través de ellas.

'El dimoni abans de nosaltres' Daniel Genís Mas (Males Herbes)

Ganador con su primera novela del Premi Ictineu a la mejor novela fantástica escrita en catalán, Daniel Genís actualiza con 'El dimoni abans de nosaltres' (3 de septiembre) la mitología del pacto mefistofélico con esta historia ambientada en la Girona de posguerra y protagonizada por un estudiante muerto de hambre y un demonio atrapado en una botella.

Dos hermanas, una fiesta y una noche que lo cambia todo. Con esta historia mínima ambientada en el Bristol de posguerra y construida, una vez más, alrededor del sobrepeso de las convenciones sociales, la novelista británica se adentra con con maestría en la quietud de la vida cotidiana para alborotar las vidas de unas protagonistas para quienes lo peor no es que pase algo terrible, sino que no pase absolutamente nada. En librerías a partir del 29 de septiembre.

El mal dormir, efecto colateral de una sociedad cada vez más acelerada e hiperproductiva, es el protagonista de 'Las buenas noches' (3 de septiembre), novela con la que Isaac Rosa vuelve a colarse por la grieta que se abre entre la novela social y la reflexión política para convenir que el insomnio es, al mismo tiempo, causa y consecuencia de los malestares sociales compartidos.