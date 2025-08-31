Entre el ‘paleto’ y el ‘imbécil’: un libro establece una tipología irreverente de estúpidos

Entre las características que igualan a los seres humanos, los pensadores que participan en ‘La psicología de la estupidez’ (Península) otorgan un lugar de excepción a esa, a la estupidez. “Todos cometemos, pensamos, rumiamos y decimos estupideces. Todos somos estúpidos ocasionales, que meten la pata de pasada, sin demasiadas consecuencias”, dice Jean-François Marmion, el psicólogo y divulgador francés que firma el libro. “Lo importante es ser consciente de ello y arrepentirse, puesto que errar es humano y una falta admitida ya está medio perdonada”, añade.

De reciente publicación, el libro es un manual ameno y atrevido que se explaya en torno a la estupidez humana. Psicólogos, neuropsiquiatras, escritores, filósofos y matemáticos disertan y se interrogan sobre sus orígenes y sus causas. Porque una de las primeras preguntas que surgen es: ¿es posible un mundo sin estupidez? Como la respuesta es que no, varios capítulos del libro se ocupan de qué hacer con ese compañero de trabajo que comparte todos los bulos que le llegan por WhatsApp o cómo afrontar las declaraciones del político que parece competir por pronunciar la frase más absurda del mes.

Portada del libro 'La psicología de la estupidez'. / Península

Incluso hay un participante en ‘La psicología de la estupidez’ que se atreve a hacer una tipología de estúpidos sin miedo a caer en la irreverencia y explicando que echa mano de algunos términos crudos han dejado de utilizarse formalmente, pero que no hace tanto eran de uso común. Se trata de Jean-François Dortier, fundador y director de las revistas ‘Le Cercle Psy’ y ‘Sciencies Humaines’, y lo justifica así: “Si hay múltiples formas de inteligencia, como afirman los psicólogos, también ha de haber una gran variedad de tipos de estupidez”. Él establece hasta siete categorías.

Retrasado. Conocido también con muchos otros nombres, como “retardado, negado, corto, tonto, majareta, imbécil”, todos ellos describen a un tipo concreto de estúpido: “Aquel cuya inteligencia se considera reducida y cuyo horizonte mental es limitado”. En otro punto de la clasificación, Dortier se extiende con las personas a las que hoy se tilda de “discapacitados intelectuales”; para darles una educación adecuada, afirma, se inventó la prueba para determinar el coeficiente intelectual.

Paleto. Los llamados en inglés ‘rednecks’ o ‘hillbillies’, son los estúpidos “brutos, crueles, racistas y egoístas”. Dortier los describe como “los que conforman los batallones de votantes de los partidos populistas”. Para ellos, “todo es blanco y negro, sin matices” porque como “son testarudos y obtusos, los argumentos racionales no tienen cabida en ellos y no dan su brazo a torcer respecto de sus opiniones”.

Estupidez universal. El sociólogo afirma que hay una categoría de estúpidos que se distingue precisamente por creer que todos los demás son estúpidos. “Precisamente esa falta de discernimiento en el análisis, la arrogancia con la que uno se eleva por encima de la condición humana para juzgar al resto del mundo, es una señal inequívoca de que estamos tratando con un verdadero idiota”, asegura.

Estupidez artificial. Contra el arrobo que la nueva inteligencia artificial despierta en amplias capas de la población, Dortier ve también en ella rastros de estupidez. Se apoya para sostenerlo en la opinión de Gérard Berry, profesor de Informática en el prestigioso Collège de France. “El ordenador es completamente estúpido”, afirma Berry. Dortier añade: “Desde luego, la inteligencia artificial ha hecho progresos significativos en los últimos 60 años. Pero las especulaciones acerca de la autonomía de las máquinas que ‘aprenden por sí solas’ son un mito: las máquinas no pueden transferir las habilidades adquiridas de un campo a otro”. También dice que la nueva generación de máquinas de IA “no son inteligentes porque no comprenden lo que hacen”.

Estupidez colectiva. El concepto de la inteligencia colectiva o grupal hace referencia a la forma en que se comportan, por ejemplo, las hormigas, o las neuronas: “Cada elemento aislado no es capaz de hacer gran cosa, pero el efecto grupal hace proezas”. Para este sociólogo, la idea de que “el todo es superior a la suma de sus partes” o de que “la decisión colectiva y la cocreación son mejores que la decisión individual” tiene su contraparte en la “estupidez colectiva”: “Basta con que la mayoría de gente defienda una teoría falsa o idiota para llevar a otros por ese camino, gracias al efecto de la conformidad social”.

Bobo. Según Dortier, que cita en este punto teorías del psicólogo Jean Piaget, “la ingenuidad es un tipo de estupidez propio de la infancia”. O eso se creía hasta hace unos años, cuando algunos psicólogos y sociólogos han considerado que “la credulidad ya no puede considerarse una falta de lógica (en otras palabras, inocencia infantil), sino que creer en cosas en apariencia increíbles responde a un sistema de referencia, más que a la ingenuidad o a la falta de discernimiento”.

Imbécil, idiota. “Los términos ‘imbecilidad’ e ‘idiocia’ se usaban en los albores de la psiquiatría para describir a las personas con una capacidad intelectual muy baja, incapaces de leer, escribir y, en algunos casos, de hablar”, explica el sociólogo. En el año 1891, el doctor Paul Sollier dedicó un capítulo de su manual de referencia a los “idiotas e imbéciles”, y lamentaba que la psicología francesa estuviera rezagada frente a la inglesa y la estadounidense en los estudios al respecto.