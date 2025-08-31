Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Opinión | La caja de resonancia
Jordi Bianciotto

Jordi Bianciotto

Periodista

Barcelona

Del Dúo Dinámico a Los Sírex: valoremos a los pioneros

La brecha generacional que los precursores del rock’n’roll y de la era pop abrieron en este país en los años 50 y 60 fue más profunda que la que hoy representan el reguetón y la música urbana

En la foto de la izquierda, el Dúo Dinámico; en la derecha, Los Sírex

En la foto de la izquierda, el Dúo Dinámico; en la derecha, Los Sírex / Europa Press / A WAMBA BULUBA

Me da reparo confesarlo, pero les diré que estos días me ha dado por picotear algunos capítulos de ‘Verano azul’ (serie repuesta en Amazon Prime) y he ido a parar al titulado ‘El guateque de papá’, en el que a los probos progenitores se les ocurre montar una fiestecilla para confraternizar con sus hijos adolescentes, a los que, por supuesto, no comprenden (“Será como si fuésemos un grupo de amigos”, aventuran). No es una buena idea, porque a la que se les ocurre poner un casete de pasodobles, los chicos comienzan a desertar uno a uno y acaban montándose su (ordenada) farra en la terraza (bailando el ‘She’s not coming back’, de Leo Sayer).

Eso era en 1981, y vemos que los padres (entendemos que nacidos en los años 40) no eran en realidad hijos de la era de los guateques, sino de un mundo anterior al pop: ponen un pasodoble (‘España cañí’), un vals (‘El Danubio azul’) y un bolero (‘Dos gardenias’). Ni los Beatles, ni los Brincos: esa era la música de aquella generación. La bailan emparejados, agarrados, y con sus hijos, que ponen cara (sobre todo, Desi) de estar comiéndose tremendos sapos. En la escena final, se les ve escabulléndose y danzando a su aire, en modo discotequero.

Hemos hablado mucho de la brecha que el reguetón y el trap han abierto entre los adolescentes y los adultos, pero no supera la que el rock and roll y el pop representaron, particularmente en España, entre finales de los 50 y mediados de los 60. Siempre tendemos a pensar que lo que ocurre ahora es inédito, el súmmum. Ese presentismo. Pero el desconcierto que el padre rockero sufre hoy al percatarse que a su hija le chifla Rauw Alejandro es menos disruptivo que el del adulto crecido con Estrellita Castro cuando su vástago comenzó a poner en su habitación a Led Zeppelin a todo volumen.

Noticias relacionadas y más

Todo esto lo cuento porque la muerte de Manuel de la Calva nos ha llevado estos días lejos, muy lejos, hasta la España de 1959, y hay que situarse para valorar lo que debió representar en aquel tiempo el Dúo Dinámico como primer artefacto pop, y fenómeno fan, de este país. Quedan pioneros en activo: Los Sírex, que este verano están en racha y que el 7 de noviembre actuarán en Apolo. Grupos a los que a veces se ha mirado con superioridad y condescendencia, regateándoles su valor cultural. Hay velocidad en quemar el pasado, en sepultar nombres y legados, y a veces hay que pararse y reconocer a los pioneros (y, ya puestos, a creadores como el gran Carmelo Bernaola, autor de las músicas de ‘Verano azul’ y, pausa dramática, de ‘La clave’).

