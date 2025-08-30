Lady Gaga, Post Malone, Marilyn Manson, Bunbury, Sabina…: los conciertos más esperados del otoño

El último Estadi del año: llega Post Malone

Se atreve con todo un Estadi Olímpic este cantante-rapero de Siracusa (Nueva York), ejemplo vivo de un pop híbrido que hunde raíces en el trap, el r’n’b y la cultura-hip-hop, y que incrusta sin apuros guiños al rock e incursiones country. Hincha de Nirvana (grupo al que dedicó un 'set' casero en tiempo pandémico, y con cuyos excomponentes, Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear, se marcó hace unos meses un convincente 'Smells like teen spirit' en televisión), Post Malone ha impactado con su heterodoxa política de duetos, citas con figuras tan diversas como Doja Cat, Taylor Swift o el inédito tándem Ozzy Osbourne-Travis Scott.

Austin Richard Post, el hombre de los tatuajes faciales jeroglíficos, vuelve el 12 de septiembre a Barcelona, ocho años después de su debut en la ciudad (fue en Razzmatazz), manejando un álbum, 'F-1 Trillion', en el que consuma su sueño country aliándose con un elenco de figuras del género que va de Dolly Parton a Hank Williams Jr. Única fecha en España de 'The big ass stadium tour', con Jelly Roll como telonero, en el que no faltaran hitos como 'Sunflower', su canción para la banda sonora de 'Spider Man: Un nuevo universo' (2018).

Atracciones pop: el triplete de Lady Gaga

Otra exclusiva barcelonesa es el triplete de Lady Gaga en el Palau Sant Jordi (28, 29 y 31 de octubre), montada en 'The Mayhem ball', un espectáculo apuntalado en el álbum 'Mayhem', que publicó el pasado marzo (donde invocaba el choque electro-rock estridente de sus inicios), no exento de citas a sus 'hits': 'Poker face', 'Bad romance', 'Born this way'… Hace siete años que no actúa en Barcelona, los mismos que Katy Perry, que volverá también al Sant Jordi este otoño: será el 9 de noviembre, con un 'show', 'The lifetimes tour', en el que tratará de ignorar los palos que recibió su último álbum, '143'.

Katy Perry y sus bailarines, el pasado 20 de agosto en Atlanta. / Paul R. Giunta / AP

En el mismo escenario, otro inquilino conocido, Mumford & Sons, con su folk-rock intensísimo, reanimado con su quinto álbum, 'Rushmere' (23 de noviembre), y en el anexo Sant Jordi Club, el estreno en solitario de Damiano David, de Måneskin (21 de septiembre). Recinto al que acudirá una veterana atracción pop, Roxette, con su guitarrista Per Gessle y una nueva cantante, Lena Philipsson, que suple a la llorada Marie Fredriksson.

Ídolos latinos: de Sebastián Yatra a Duki

La sección latinoamericana ofrece un par de reclamos en el Sant Jordi. El colombiano Sebastián Yatra recala en su gira titulada 'Entre tanta gente summer tour' (20 de septiembre), tras publicar en mayo su cuarto álbum, 'Milagro'. Y el argentino Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, más conocido como Duki, un artista surgido del trap que en directo da a sus canciones un empaque orgánico rock, paseará su cuarto álbum, 'Ameri', en el que se cita con Myke Towers, Bizarrap y Eladio Carrión.

Duki, en el Santiago Bernabéu, el año pasado. / Ricardo Rubio / Europa Press

Otras latinidades se mostrarán en el ciclo Iberoexperia Sessions, que acogerá a un par de figuras atractivas de la escena mexicana, los cantautores pop Caloncho (11 de septiembre, Apolo) y Ximena Sariñana (2 de octubre, Paral·lel 62). Sendos clásicos de la escena argentina se mostrarán en Apolo: Bersuit (10 de septiembre) y Kevin Johansen, acompañado del ilustrador Liniers (1 de octubre).

Pop y rock 'anglo': Jamiroquai, Marilyn Manson, Squeeze

Regresa Jamiroquai con una gira, 'The heels of steel', destinada a recolocarlo como ariete del 'groove', portador de hitos como 'Cosmic girl'. Será en el Palau Sant Jordi, el 6 de noviembre, mientras que el Palau Olímpic de Badalona se convertirá en plaza rockera por duplicado. El 27 de septiembre, festín con esencias punk a cargo de The Offspring y Simple Plan. Y el 27 de noviembre, un regreso sonado en el campo del rock con acentos góticos y oscurantistas: Marilyn Manson, tras 16 años sin actuar en Barcelona. En el Sant Jordi Club, el neometal de Parkway Drive (2 de noviembre).

Alta actividad en las salas. En Razzmatazz, Happy Mondays, símbolo del 'Madchester' noventero (25 de septiembre), el hard rock con pedigrí de Y&T (27), el rock a la americana de Counting Crows (14 de octubre) y la neo-'chanson' de Zaz (3 de noviembre, ciclo Cruïlla de Tardor). En Apolo, The Lemonheads (26 de septiembre), Ethel Cain (7 de noviembre) y The Psychedelic Furs (13). Reaparecen Bob Mould, ex-Hüsker Dü y Sugar (8 de noviembre, Estraperlo) y The Waterboys (27 de noviembre, Paral·lel 62). En el Palau de la Música, el cantautor Jason Mraz (15 de septiembre, Guitar Fest), y en el Auditori, Laurie Anderson (10 de noviembre, Festival de Jazz). Y el Poble Espanyol acogerá la primera edición del festival Feroe (14 y 15 de noviembre), con un cartel de altos vuelos que maneja nombres como Squeeze (por primera vez en España), Nick Lowe y The Weather Station.

Españoles: el regreso de Bunbury y el adiós de Sabina

Tras un periodo de cierta confusión comunicativa, y algunas suspensiones, vuelve Bunbury a Barcelona, con el primer Palau Sant Jordi de su carrera, montado en su 'Huracán ambulante' (18 de septiembre). Plaza en la que Joaquín Sabina oficiará su despedida (2 y 4 de octubre’), dentro de la gira 'Hola y adiós'.

El Sant Jordi será sede de una docena de conciertos de figuras de la escena española, empezando por el ídolo urbano Quevedo (8 y 9 de septiembre) y siguiendo con Manuel Carrasco (10 de octubre), Vanesa Martín (25), el regreso de Pecos (26 y 28), Leiva (8 de noviembre), Antonio Orozco (28 y 29), Mónica Naranjo (18 de diciembre), Raphael (20), David Bisbal (23) y Nil Moliner (27). En el Sant Jordi Club, Los Planetas (27 de octubre, Cruïlla Tardor) y Loquillo (27 de diciembre). Manolo García ofrecerá un concierto el 4 de diciembre en una sala por determinar. En el Palau, una señora diva, Paloma San Basilio (22 de octubre, Festival del Mil·lenni).

El Festival·B centrará los focos en el Fòrum con un amplio cartel salpicado por nombres como Amaia, Alizz, Judeline, Ralphie Choo y Cala Vento (3 y 4 de octubre). En la escena en catalán, presentaciones de discos de Mazoni (11 de octubre, Apolo, ciclo Empremtes), Júlia Colom (11 de diciembre, Auditori) y Remei de Ca la Fresca (18, Apolo).