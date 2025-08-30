Astroworld, 2021: pesadilla en el parque de atracciones de Travis Scott

Astroworld es, según a quién le pregunten, un antiguo parque de atracciones de Houston desmantelado en 2005; el título del tercer disco de Travis Scott, o la razón por la que el rapero estadounidense, hijo pródigo y orgullo local hasta antesdeayer, no actúa en su ciudad desde 2021. Porque Astroworld es también, o sobre todo, sinónimo de tragedia y pesadilla. 10 muertos, uno de ellos un niño de tan solo nueve años, y cientos de heridos en uno de los festivales más trágicos y desastrosos de la historia reciente. "70 minutos en Astroworld: la cuenta atrás de la tragedia", tituló Associated Press. "El desastre de Astroworld reaviva los temores sobre la seguridad en los festivales de música", alertó 'The New York Times'. ¿La puntilla? "En su antiguo barrio, los vecinos se preguntan si Travis Scott sigue siendo un héroe", podía leerse en 'The Washington Post'.

Detrás de todos los titulares, mismo momento e idéntico lugar: el 5 de noviembre de 2021 en el NRG Park. Primera noche, también la última, de la tercera edición del Astroworld, el gran regalo de Travis Scott a su ciudad natal. Un festival que nació en 2018 como evocación nostálgica de la infancia del rapero en el parque de atracciones Six Flags AstroWorld, dio el estirón en 2019 con un cartel que abrió plano para acoger lo mismo a Rosalía que a Marilyn Manson y, después del forzoso parón pandémico de 2020, renació a lo grande en 2021. Dos noches, 100.000 entradas agotadas en media hora y un cartel estelar coronado por Bad Bunny, Tame Impala, SZA, Earth Wind & Fire y, claro, el propio Scott. Todo listo para otro baño de masas de los que crean afición. El rapero, que estrenaba alianza con la todopoderosa promotora Live Nation, jugaba en casa tras casi dos años, así que había ganas.

Elogio del caos

Por si acaso la euforia flojeaba, la organización se encargó de caldear los ánimos promocionando el festival con imágenes de multitudes enloquecidas, jóvenes a la carrera y vallas atropelladas durante la edición de 2019. Un elogio del caos que se tradujo, era de esperar, en una ración aún mayor de anarquía y desorden: en cuanto se abrieron las puertas del recinto, cientos de jóvenes irrumpieron en estampida arrasando a su paso vallas, tornos de acceso y vigilantes de seguridad. La entrada, en efecto, fue un coladero: gente a paletadas, seguridad insuficiente y una fatal premonición de lo que estaba por venir. En 'Fiasco total: la tragedia de Astroworld', documental que Netflix estrenó en junio, uno de los vigilantes reconoce que la planificación fue nula. La única indicación que recibieron, pocas horas antes de abrir puertas, fue acudir vestidos completamente de negro. Nada más. "Perdieron el control de los accesos, fue un caos abrumador", asegura en la cinta un portavoz de la policía de Houston.

El festival, pese a todo, arrancó según lo previsto. Entusiasmo postpandémico, colas demenciales en los puestos de 'merchandising' y todos pendientes del autor de 'Hell of a Night', cuya actuación estaba programada a primera hora de la noche en un escenario en el que no había actuado nadie en todo el día. Tampoco había prevista otra actuación a la misma hora, lo que provocó que todo el mundo se moviera al mismo tiempo y en la misma dirección. Nadie creyó que aquello podría ser un problema, así que a las 9 en punto Scott emergió de un brinco entre llamaradas y dentelladas rítmicas cantando 'Escape Plan'. A los pocos minutos, atroz ironía, ya quedó claro que si algo faltaba era precisamente un plan.

La multitud, amontonada en el flanco izquierdo del escenario, empezó a apretujarse cada vez más y el público de Scott, ya de por sí fervoroso y salvaje -no es les llama 'ragers' por casualidad- se transformó en un remolino humano que empezó a engullir cuerpos. Hubo caídas, personas aplastadas y serios problemas para respirar. "Solo recuerdo haber pensado: 'No te caigas porque no te levantarás'", explica una de las asistentes. Sobre el escenario, el concierto seguía como si nada, pero en la pista se oían gritos escalofriantes pidiendo ayuda. La policía y los servicios de urgencias recibieron unas cuantas llamadas de asistentes alertando de lo que estaba ocurriendo, pero se tardó más de una hora en decidir dar el concierto por terminado.

Planificación desastrosa

El documental, poco apto para aprensivos, reproduce la sensación de agobio y asfixia que vivió buena parte del público y la impotencia de unos paramédicos que no daban abasto. También revela que los organizadores estaban al tanto de lo que ocurría y eran conscientes de la magnitud del problema, tal como demuestra un mensaje que un representante de Live Nation envió al ingeniero de sonido, uno de los pocos que podía hablar con el rapero durante la actuación. "Tenemos cuatro reanimaciones cardiopulmonares activas. Dos probablemente estén muertos. Es muy, muy grave. Hay más víctimas de aplastamiento de las que he visto en mis 25 años de carrera", le escribió.

Murieron diez personas por asfixia por compresión, pero podían haber sido muchas más. Se intentó culpar de todo aquello a los efectos de las drogas que supuestamente un desconocido había estado inyectando al público con jeringuillas, pero todos los expertos en seguridad concluyeron que la tragedia fue consecuencia directa de una planificación desastrosa y una lentitud exasperante en la toma de decisiones. "La idea de que continúe una actuación mientras se realiza una sola reanimación cardiopulmonar, es una locura, sin precedentes, no digamos ya mientras se realizan múltiples", resume uno de los sanitarios que estuvo en el festival.