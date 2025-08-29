El teatro que viene: Rodoreda, Bulgákov, La Cubana y el Mago Pop

Clásicos infalibles de Shakespeare y Bulgákov, magos de la taquilla como El Mago Pop y La Cubana y musicales de la talla de 'El fantasma de la ópera' y 'Germans de sang' coronan una vuelta al cole teatral marcada también por el regreso de Mercè Rodoreda al TNC y del Watusi de Casavella en versión de Ivan Morales al Teatre Lliure. Esta es una selección de las novedades más destacadas.

'La tempestad'

Después de medirse con Shakespeare en obras como 'El Rei Lear' y 'Hamlet', Oriol Broggi se adentra en los abismos de venganza y perdón de 'La tempestat', producción que ya estrenó en la última edición del Grec, para destilar la esencia del bardo de Avon a través de la interpretación de impacto de Lluís Soler.

Teatre La Biblioteca. Del 10 de septiembre al 12 de octubre.

'Els bons'

Con dirección de Paco Miro, texto de Ramon Madaula e interpretaciones de Jordi Boixaderas y el propio Madaula, 'Els bons' lleva a escena a una comedia sobre la amistad y la traición con una ajetreada representación de 'Els Pastorets' de fondo.

Poliorama. Del 10 de septiembre al 5 de octubre.

'L'amor venia amb taxi'

Sobre ruedas y con el taxímetro echando humo, La Cubana regresa al Teatre Romea, ahí donde presentaron 'La Tempestat' en 1986, para darle una nueva vida a 'L'amor venia amb taxi'. La obra, una comedia de enredos de Rafael Anglada que se ha convertido en pieza fija en el repertorio de las compañías de teatro amateur de Cataluña, renace en formato musical 'made in Cubana' "hecho a la catalana". O, lo que es lo mismo, con barra libre de diversión, ritmo alocado y participación del público.

Teatre Romea. Del 17 de septiembre al 2 de noviembre.

'El mestre i la Margarita'

Con dirección Àlex Rigola y un reparto estelar encabezado por Nao Albet, Francesc Garrido y Laia Manzanares, la novela de Mijaíl Bulgákov, clásico indiscutible del siglo XX y sátira devastadora de la vida soviética, se apodera del escenario del Teatre Lliure para tararear de nuevo el 'Sympathy For The Devil' mientras el Moscú años 30 colisiona con la Judea del siglo I. El retorno de Rigola al gran formato con una sátira romántica y disidente en la que misticismo y crítica social hacen del roce el cariño.

Teatre Lliure. Del 18 de septiembre al 19 de octubre.

'El fantasma de la ópera' / EPC

'El fantasma de la ópera'

Clásico entre los clásicos del teatro musical, 'El fantasma de la ópera' de Andrew Lloyd Webber hace escala por primera vez en Barcelona para llevar su historia de amor y obsesión al Teatre Tívoli. La producción, dirigida por Federico Bellone y con dirección musical de Julio Awad, sigue aportando nuevos logros a un título histórico que suma más de 160 millones de espectadores en todo el mundo y 70 galardones teatrales.

Teatre Tívoli. Del 23 de septiembre al 1 de febrero del 2026

'La mort i la primavera'

Después de pasar por Venecia a principios de agosto y dejar al público boquiabierto, La Veronal inaugura la temporada del TNC con su impactante versión de 'La mort i la primavera', el libro más extraño y desconcertante de Mercè Rodoreda y, en manos de Marcos Morau, un elogio de la libertad creativa y el arte como refugio.

TNC. Del 24 de septiembre al 9 de octubre.

'Tootsie'

El Teatro Apolo acoge el estreno en España de 'Tootsie', la aclamada comedia musical basada en la famosa película de 1982 protagonizada por Dustin Hoffman y dirigida por Sydney Pollack. El musical, la historia de un actor sin talento que se convierte en estrella de Broadway en cuanto se disfraza de actriz, aterriza en Barcelona con Iván Labanda como protagonista y libreto de Robert Horn.

Teatro Apolo. Del 10 de octubre al 8 de diciembre.

El Mago Pop / Europa Press

El Mago Pop

Plusmarquista de la taquilla y hombre récord del ilusionismo, Antonio Díaz vuelve a casa, a ese Teatre Victòria que compró en 2019 y que hasta hace poco acogió el 'Mar i Cel' de Dagoll Dagom, para darse un nuevo atracón de masas con las sesiones, algunas dobles, de su espectáculo.

Del 29 de octubre al 6 de enero de 2026.

'La trena'

Adaptación de la exitosa novela Laetitia Colombani, 'La trena' narra la historia de tres mujeres que, a pesar de provenir de diferentes continentes, comparten un fuerte deseo de libertad. Tres mujeres enfrentadas a las adversidades a las que dan vida Clara Segura, Marta Marco y Cristina Genebat.

Teatro Goya. Del 5 al 30 de noviembre.

'Germans de sang'

Musical de aura legendaria gracias a sus más de 10.000 representaciones en el West End, 'Germans de sang' regresa al Teatre Condal, escenario en el que 'debutó' en 1994, con dirección de Daniel Anglés y libreto y canciones originales de Willy Russell.

Del 13 de diciembre al 11 de enero de 2026.