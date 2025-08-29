Neil Young le declara la guerra a Trump en una canción: "Tenemos que sacar a los fascistas y limpiar la Casa Blanca"

No es ningún secreto que Neil Young, el airado rockero canadiense que vive entre el sobresalto punk y el bucólico arrullo folk, no siente simpatía alguna por Donald Trump. Al contrario: en los últimos años ya ha protestóado ostensiblemente, demanda judicial incluída, por el uso que el presidente de Estados Unidos hizo de dos de sus canciones, 'Rockin' in The Free World' y 'Devil’s Sidewalk', durante la campaña electoral, y hace poco ironizó con la posibilidad de convertirse en una de las víctimas de la imaginativa política migratoria del dirigente norteamericano. "Cuando vaya a tocar en Europa, si hablo mal de Trump, podría acabar siendo uno de esos a los que se les prohíbe la entrada en Estados Unidos o son encarcelados para dormir en un suelo de cemento con una manta de aluminio", escribió en su blog.

A Young le preocupaba que sus opiniones sobre Trump, a quien no dudó en presentar como "el peor presidente de la historia de Estados Unidos", le le impidiesen volver al país, una prevención que, a juzgar por lo que canta ahora en la volcánica y herrumbrosa 'Big Crime', parece haberse esfumado definitivamente. ¿Lo que canta? Veamos: "No necesitamos leyes fascistas, no queremos escuelas fascistas, no necesitamos soldados en nuestras calles", vocea el chamán eléctrico, todo nervio y rabia, en la canción que publicó ayer en su web como respuesta a la presencia del ejército en las calles de Washington DC. "Hay un gran crimen en DC en la Casa Blanca", aclara en el primer verso.

El presidente, recordarán, ordenó hace semanas el despliegue de la Guardia Nacional en la capital estadounidense alegando un supuesto aumento de la criminalidad que ninguna estadística respaldada. Más que suficiente para que Young, poco dado a las medias tintas, agarrase su guitarra y se inventase un ‘riff’ oxidado y mellado desde el que cantarle a Trump lindezas como "tenemos que sacar a los fascistas, tenemos que limpiar la Casa Blanca" o "no más dinero a los millonarios fascistas, es hora de desconectar el sistema". A Trump, es cierto, no se le nombra, pero a Young se le entiende todo. Por si acaso, hasta ocho veces repite "No more great again", desfiguración del 'Make America Great Again' del mandatario.

La canción, que Young interpretó en directo por primera vez el miércoles en Chicago (la grabación compartida es del mismo día durante la prueba de sonido), se suma al repertorio más político y contestatario de un músico que, a la vejez viruelas, esta misma semana ha recuperado en directo 'Long Walk Home', canción protesta escrita en tiempos de Ronald Reagan que no interpretaba desde 1989.

Está por ver si ocurre lo mismo con alguna de las collejas sonoras de 'Living With War', furibundo disco de 2006 que Young 'dedicó' a George W. Bush y en el que dejó perlas tan sutiles como 'Let's Impeach the President' y 'Lookin' For a Leader'. Ahí sigue, en cualquier caso, 'Ohio', himno-denuncia con dedicatoria a Nixon sobre la muerte de cuatro estudiantes a manos de la Guardia Nacional que, más de cinco décadas después, el canadiense sigue interpretando en directo.