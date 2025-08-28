El pueblo de Lleida que está ya en la historia del cine

Cuando pensamos en lugares de película, muchas veces nos trasladamos de forma inconsciente hasta Hollywood, las playas del Caribe o a lugares exóticos de lo más remotos. Pero lo cierto es que, a veces, las localizaciones de las películas no necesitan ser los lugares más espectaculares del mundo para que la película sea aclamada y reconocida por el público.

Es el caso de la provincia de Lleida, donde se han rodado múltiples películas con mayor o menor éxito. Sin embargo, en los últimos años destaca un filme de la directora barcelonesa Carla Simón, que llegó a obtener el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

La película que cautivó al mundo

Este largometraje, que tan solo era el segundo de la cineasta después de la también exitosa 'Verano 1993', logró ser acogida de forma excelente por la crítica y logró posicionarse como uno de los grandes éxitos del cine español de las últimas décadas. El rodaje tuvo una duración de ocho semanas y se produjo de forma íntegra en varios municipios de la provincia, pero sobre todo en Alcarràs, un pueblo milenario de apenas 10.000 habitantes, de tradición agrícola y ganadera, que se encuentra a apenas 15 minutos en coche desde Lleida.

Sin actores profesionales

El filme trata un drama de ficción relacionado con una familia de agricultores de la zona a la que se les anuncia que su actividad melocotonera va a desaparecer por la instalación de placas solares en la misma área donde ejecutan su actividad. El reparto estuvo formando por muchos intérpretes no profesionales de la provincia, y se rodó en catalán occidental y durante la estación de cosecha del melocotón.