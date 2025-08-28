El primer Temporada Alta de Narcís Puig: reconocible pero más sensible a nuevos talentos y públicos

Una programación internacional de primer nivel con viejos conocidos de la casa como Thomas Ostermeier y Christoph Marthaler; apoyo a la creación més rupturista impulsando los nuevos espectáculos de Angélica Liddell y Miet Warlop y una importante representación de lo mejor de la escena catalana, con Josep Maria Miró, Agrupación Señor Serrano o La Veronal: el festival Temporada Alta abre una nueva etapa cono el relevo en la dirección artística después de tres décadas, pero continúa siendo Temporada Alta.

La 34a edición, la primera con Narcís Puig como director artístico en sustitución de Salvador Sunyer, mantiene la esencia que ha posicionado el festival com una referencia dentro y fuera del país y las cifras de vértigo de siempre: 92 espectáculos -16 internacionales, 22 coproducciones y 28 estrenos, 16 de ellos, absolutos- repartidos en ocho municipios entre el 18 de septiembre y el 12 de diciembre.

Con un presupuesto que se mantiene en los tres millones de euros, la próxima semana pone a la venta más de 62.000 entradas para, de momento, 145 funciones en 22 escenarios diferentes. Pero, más allá de los números, en su primera programación, Puig -que, recordémoslo, ha sido la mano derecha de Sunyer durante 15 años- empieza estirando hilos que, espera, marcarán el futuro del festival sin renunciar a les marcas de la casa: la escena foránea, la creación contemporánea y la autoría catalana. Entre las líneas de trabajo en que Puig quiere profundizar se halla la implicación en cada vez más proyectos y coproducciones internacionales; el apoyo a jóvenes creadores y la aproximación a nuevos públicos, con iniciativas como el retorno de ‘Llibràlegs’ a les bibliotecas o un coro comunitario en Salt.

Así, asegura Puig, se mantendrán las “formas claras y definidas" diseñadas por Sunyer, pero el festival buscará consolidar su presencia en espacios y proyectos para internacionalizar el trabajo de los creadores catalanes, ser especialmente sensible al trabajo de artistas menores de 35 años y acercarse a colectivos poco habituales en las plateas de los teatros.

Inauguración con ‘Hamlet’

Thomas Ostermeier será el encargado de inaugurar el festival con un espectáculo clave en el teatro europeo contemporáneo: su versión de ‘Hamlet’, que vuelve a Catalunya 17 años después. Según Puig, hace casi una década que Temporada Alta intentaba programarlo.

El festival también acogerá el estreno en España de ‘Le sommet’, de Christoph Marthaler, y el nuevo espectáculo de Cirque Éloize, ‘Id evolution’. Por lo que respecta a nuevos nombres a tener en cuenta, destaca Galin Stoev, con la producció búlgara ‘The Hague’, una fantasía política con un hipotético juicio a Putin como telón de fondo, o la belga Miet Warlop, que firma ‘Inhale Delirium Exhale’, una de las coproducciones internacionales del festival.

El siempre potente teatro latinoamericano estará representado con ocho propuestas, a cargo, entre otros, de Marina Otero (‘El oficio de morir’), Romina Paula (‘Sombras, por supuesto’) o Conchi León (‘Cachorro de León’). También de Gabriel Calderón, que en ‘Ai! La misèria ens farà feliços’, una de les producciones del festival, se reencuentra con Joan Carreras después del éxito de ‘Història d’un senglar’.

El estreno de ‘Seppuku. El funeral de Mishima o el placer de morir’, con el que Angélica Liddell hará madrugar al público del festival para coincidir con los harakiris que se hacían al alba, será la punta de lanza de Big Bang, el fin de semana para programadores. Se celebrará del 20 al 23 de septiembre, con una decena de montajes a cargo de artistas como Agrupación Señor Serrano (‘Historia del amor’), Roser López Espinosa (‘Cèl·lula #6: Faula’), Lorena Nogal (‘Picassa’) o La Mula (‘Manual para seres vivos’).

Pos lo que respecta al apoyo a la creación, durante el otoño se verán en Girona y Salt hasta 19 montajes coproducidos por el festival con otros equipamientos y compañías catalanas, con nombres como Mal Pelo, Cor de Teatre o Marta Barceló. Entre los estrenos, algunos de los jóvenes talentos con más proyección del teatro catalán, como La Moukhles & Sentis (‘Abecedari’), Bàrbara Mestanza (‘Tallar-se el peu amb una motoserra’) o Mos Maiorum (‘Nosaltres els sense nom’).

Las últimas obras de Jordi Casanovas, Josep Maria Miró por partida triple, La Calòrica, La Veronal o Francesc Cuéllar despuntan en la sesentena de espectáculos de autoría catalana del cartel. Siguiendo la estela de los últimos años, el festival programa lecturas dramatizadas -a cargo de David Verdaguer y Elisabet Casanovas, poniendo voz a Oscar Wilde y Anaïs Nin, respectivamente- y vuelve a la catedral de Girona, esta vez combinando poesía y voz con Nora Navas y The Rest Project.

Como siempre, la música tendrá un papel destacado en las 12 semanas de actividad del festival. Arrencará Patti Smith con dos noches en el Auditori de Girona, y contará con Crystal Fighters, el Chicago Mass Choir y Mushka y Rigoberta Bandini, con el reto de llenar el Palau de Fires de Girona.

Flaix de Tardor-BCN

En paralelo al festival, se ha presentado ‘Flaix de Tardor-BCN’, un nuevo ciclo impulsado por Temporada Alta, con el apoyo de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona y la complicidad de seis teatros de la capital catalana que acogerán siete espectáculos de primer orden entre el 21 de octubre y el 15 de noviembre.

El nuevo ciclo incluirá figuras relevantes como Alain Platel, que presentará ‘Coup Fatal’ en el Teatre Lliure; Toni Servillo, con ‘Le voci di Dante’, en el Teatro Goya, o Tim Etchells y Forced Entertainment, que llevarán al Centre de les Arts Lliures ‘To Move in Time’. Otros nombres destacados son la Dresden Frankfurt Dance Company, con ‘Double Bill’, en el Mercat de les Flors; la creadora argentina Romina Paula, que presenta ‘El tiempo todo entero’; el suizo François Gremaud, con su particular lectura de ‘Phèdre!’, y el ‘clown’ argentino Gabriel Chamé Buendia, que adapta ‘Medida por medida’ en la Sala Villarroel.