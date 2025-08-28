George Clooney cancela sus apariciones en el Festival de Cine de Venecia por problemas de salud

El actor George Clooney ha cancelado su participación en varios eventos del Festival de Cine de Venecia este miércoles y jueves debido a una enfermedad, según confirmó un representante del actor.

Clooney, de 64 años, llegó a Venecia acompañado de su esposa, Amal Clooney, el martes 26 de agosto. Esta es la única imagen que se ha visto del intérprete desde su llegada a la ciudad italiana.

El actor no asistió este miércoles a una rueda de prensa para promocionar 'Jay Kelly', su nueva película dirigida por Noah Baumbach, y se saltó una cena con sus compañeros de reparto, entre ellos Adam Sandler y Laura Dern. Además, Clooney se ha perdido la conferencia de prensa oficial de la película de Netflix el jueves 28 de agosto.

“Como ya saben, George Clooney no estará aquí porque tiene una sinusitis grave”, explicó el moderador de la conferencia. “Realmente esperamos, y creo que debería, estar en la alfombra roja esta noche. Pero lamenta mucho no poder estar con nosotros”, añadió.