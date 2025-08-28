El Acústica Figueres vuelve con la novedad de un escenario de pago

El último fin de semana de agosto trae consigo uno de los festivales más esperados de la escena catalana, el Acústica de Figueres. Una cita en la que el talento local se prepara para brillar de nuevo durante cuatro jornadas llenas de música. En su 22ª edición, el festival ampurdanés ofrecerá, entre el 28 y el 31 de agosto, más de 30 actuaciones con entrada libre en diversos espacios del núcleo urbano de Figueres y la novedad de un escenario de pago.

Grupos y artistas como Oques Grasses, Alizzz, Figa Flawas, Ja T'Ho Diré (en una minigira de regreso a los escenarios 20 años después de su disolución), Mushka, Lax'n'Busto, Mama Dousha, Doctor Calypso, Els Catarres, Ginestà, Maria Jaume y Doctor Prats, entre otros, conforman un programa intergeneracional con el que el festival de Figueres aspira a consolidarse como el certamen de música catalana más multitudinario del país. La organización confía este año en superar las cifras de asistencia de su exitosa última edición -con más de 100.000 personas- y atraer a más de 120.000 espectadores.

Un nuevo escenario

La gran novedad de esta edición es la incorporación del llamado Acústica Figueres Arena, un nuevo espacio ubicado en el recinto ferial preparado para acoger espectáculos de gran tamaño y con un aforo de 20.000 personas. El grupo de Roda de Ter Oques Grasses será el encargado de inaugurar el sábado por la noche este auditorio (con Muchacho & Los Sobrinos como teloneros) en un concierto de pago para el ya se han agotado todas las entradas.

Esta es la primera vez que los espectadores del Acústica tienen que rascarse el bolsillo para ver un concierto. Sin embargo, el director de la muestra, Xavi Pascual, aclara que el propósito no es iniciar un camino para convertirlo en un festival de pago, sino poder ofrecer actuaciones de artistas "que, de otro modo, no no vendrían a la ciudad". El grueso de la programación del Acústica sigue, pues, siendo gratuito y se distribuye en tres escenarios situados en la plaza Catalunya, la Rambla y la plaza de la Palmera.

Como en ediciones anteriores, el festival ofrece asimismo una programación familiar -el llamado Acustiqueta- que este año vuelve al horario diurno y propone las actuacions de El Pony Menut, la Orquesta Di-Versiones y la Orquestra Maribel. Además, también habrá varios 'food trucks' distribuidos alrededor de la ciudad, así como espacios dedicados a actividades más lúdicas y relajadas.

Cártel Acústica 2025 / Festival Acústica

Así, durante cuatro jornadas llenas de música, Figueres se convertirá el escenario perfecto para repasar la historia reciente del pop catalán y tomar el pulso a su efervescente presente.

Programación y horarios

Jueves 28 de agosto

21.00h—BANANNABEACH DRUM'N DJ SET·Plaça Catalunya

22.30h—ELS CATARRES·Plaça Catalunya

00.30h—PINOCCHIO - CONCERT DE COMIAT·Plaça Catalunya

02.00h—DJ ALEGRE·Plaça Catalunya

Viernes 29 de agosto

19.00h—EL PONY MENUT·La Rambla

20.30h—ARIA·Plaça Catalunya

21.00h—GAVINA.MP3(Guanyador Sona 9)·Plaça Palmera

22.00h—GINESTÀ·Plaça Catalunya

23.00h—MAMA DOUSHA·Plaça Palmera

23.00h—LAX’N’BUSTO·La Rambla

00.25h—ALIZZZ·Plaça Catalunya

01.15h—FIGA FLAWAS·La Rambla

01.30h—SVETLANA·Plaça Palmera

01.45h—MAKEN ROWpresenta "NOCTURNA"·Plaça Catalunya

03.00h—COSMIK DJ·Plaça Catalunya

Sábado 30 de agosto

19.00h—ORQUESTRA MARIBEL KIDS·La Rambla

20.00h—MUCHACHO & LOS SOBRINOS·Acústica Figueres Arena

20.55h—MAFUGA I HSB·Plaça Catalunya

21.00h—SANDRA MONFORT·Plaça Palmera

21.30h—OQUES GRASSES·Acústica Figueres Arena

22.00h—DOCTOR CALYPSO·Plaça Catalunya

22.45h—SUU·Plaça Palmera

23.00h—JA T’HO DIRÉ·La Rambla

00.15h—DOCTOR PRATS·Plaça Catalunya

01.15h—MUSHKA·La Rambla

01.30h—MARIA JAUME·Plaça Palmera

02.00h—MON DJ·Plaça Catalunya

Domingo 31 de agosto