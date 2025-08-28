Festival
El Acústica Figueres vuelve con la novedad de un escenario de pago
Oques Grasses, que inaugurarán el sábado el nuevo auditorio con todas las entradas vendidas, encabezan un cartel con una treintena de artistas
Agnés Andreu
El último fin de semana de agosto trae consigo uno de los festivales más esperados de la escena catalana, el Acústica de Figueres. Una cita en la que el talento local se prepara para brillar de nuevo durante cuatro jornadas llenas de música. En su 22ª edición, el festival ampurdanés ofrecerá, entre el 28 y el 31 de agosto, más de 30 actuaciones con entrada libre en diversos espacios del núcleo urbano de Figueres y la novedad de un escenario de pago.
Grupos y artistas como Oques Grasses, Alizzz, Figa Flawas, Ja T'Ho Diré (en una minigira de regreso a los escenarios 20 años después de su disolución), Mushka, Lax'n'Busto, Mama Dousha, Doctor Calypso, Els Catarres, Ginestà, Maria Jaume y Doctor Prats, entre otros, conforman un programa intergeneracional con el que el festival de Figueres aspira a consolidarse como el certamen de música catalana más multitudinario del país. La organización confía este año en superar las cifras de asistencia de su exitosa última edición -con más de 100.000 personas- y atraer a más de 120.000 espectadores.
Un nuevo escenario
La gran novedad de esta edición es la incorporación del llamado Acústica Figueres Arena, un nuevo espacio ubicado en el recinto ferial preparado para acoger espectáculos de gran tamaño y con un aforo de 20.000 personas. El grupo de Roda de Ter Oques Grasses será el encargado de inaugurar el sábado por la noche este auditorio (con Muchacho & Los Sobrinos como teloneros) en un concierto de pago para el ya se han agotado todas las entradas.
Esta es la primera vez que los espectadores del Acústica tienen que rascarse el bolsillo para ver un concierto. Sin embargo, el director de la muestra, Xavi Pascual, aclara que el propósito no es iniciar un camino para convertirlo en un festival de pago, sino poder ofrecer actuaciones de artistas "que, de otro modo, no no vendrían a la ciudad". El grueso de la programación del Acústica sigue, pues, siendo gratuito y se distribuye en tres escenarios situados en la plaza Catalunya, la Rambla y la plaza de la Palmera.
Como en ediciones anteriores, el festival ofrece asimismo una programación familiar -el llamado Acustiqueta- que este año vuelve al horario diurno y propone las actuacions de El Pony Menut, la Orquesta Di-Versiones y la Orquestra Maribel. Además, también habrá varios 'food trucks' distribuidos alrededor de la ciudad, así como espacios dedicados a actividades más lúdicas y relajadas.
Así, durante cuatro jornadas llenas de música, Figueres se convertirá el escenario perfecto para repasar la historia reciente del pop catalán y tomar el pulso a su efervescente presente.
Programación y horarios
Jueves 28 de agosto
- 21.00h—BANANNABEACH DRUM'N DJ SET·Plaça Catalunya
- 22.30h—ELS CATARRES·Plaça Catalunya
- 00.30h—PINOCCHIO - CONCERT DE COMIAT·Plaça Catalunya
- 02.00h—DJ ALEGRE·Plaça Catalunya
Viernes 29 de agosto
- 19.00h—EL PONY MENUT·La Rambla
- 20.30h—ARIA·Plaça Catalunya
- 21.00h—GAVINA.MP3(Guanyador Sona 9)·Plaça Palmera
- 22.00h—GINESTÀ·Plaça Catalunya
- 23.00h—MAMA DOUSHA·Plaça Palmera
- 23.00h—LAX’N’BUSTO·La Rambla
- 00.25h—ALIZZZ·Plaça Catalunya
- 01.15h—FIGA FLAWAS·La Rambla
- 01.30h—SVETLANA·Plaça Palmera
- 01.45h—MAKEN ROWpresenta "NOCTURNA"·Plaça Catalunya
- 03.00h—COSMIK DJ·Plaça Catalunya
Sábado 30 de agosto
- 19.00h—ORQUESTRA MARIBEL KIDS·La Rambla
- 20.00h—MUCHACHO & LOS SOBRINOS·Acústica Figueres Arena
- 20.55h—MAFUGA I HSB·Plaça Catalunya
- 21.00h—SANDRA MONFORT·Plaça Palmera
- 21.30h—OQUES GRASSES·Acústica Figueres Arena
- 22.00h—DOCTOR CALYPSO·Plaça Catalunya
- 22.45h—SUU·Plaça Palmera
- 23.00h—JA T’HO DIRÉ·La Rambla
- 00.15h—DOCTOR PRATS·Plaça Catalunya
- 01.15h—MUSHKA·La Rambla
- 01.30h—MARIA JAUME·Plaça Palmera
- 02.00h—MON DJ·Plaça Catalunya
Domingo 31 de agosto
- 19.00h—DREAM TEAM - MEGAMIX·La Rambla
- 20.10h—ORQUESTRA DI-VERSIONES·La Rambla
