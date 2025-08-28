'Dos tumbas', en Netflix: Kiti Mánver es una abuela vengadora en una intriga escrita por Carmen Mola 

En un primer momento, 'Dos tumbas' (Netflix, viernes, día 29) puede parecer una serie mil veces vista. Dos adolescentes desaparecidas: tic. Una pequeña comunidad donde, como en 'Twin Peaks', nadie es inocente: tic. Pero incluso en este último aspecto está la ligera novedad de que hablamos de un pueblo lleno de luz, el de Frigiliana (Málaga), con sus preciosas casas blancas, encaladas. Y algo aparta definitivamente esta historia del déjà vu: que quien decida tomarse la investigación por su mano sea la abuela de una de las chicas, Isabel (Kiti Mánver), antigua 'hippie' metida a nueva Charles Bronson.

Todo el proyecto nació de esa idea, "contar un 'thriller' a través de una abuela que quiere venganza", nos cuenta Agustín Martínez, creador de series como 'La caza. Monteperdido' y 'Feria: la luz más oscura', ambas también sobre universos cerrados donde algo sucede por debajo, pero conocido sobre todo como parte del colectivo Carmen Mola (Premio Planeta 2021 por 'La bestia'), cuyos otros dos vértices, Jorge Díaz y Antonio Mercero, participan aquí en la escritura. Cuando los guiones estaban ya casi acabados, se unió al proyecto el cineasta barcelonés Kike Maíllo ('EVA', 'Toro'), otro buen conocedor de los códigos del 'thriller'.

No había referencias claras y concretas sobre la mesa, aunque Maíllo apunta hacia 'Tres anuncios en las afueras' ("por el tipo de venganza o las dinámicas de construcción de personaje") y Martínez reconoce la marca de 'Mare of Easttown', "que quizá tenga un ritmo más pausado, pero que tiene la gran virtud de la construcción de personajes potentes, contradictorios, con conflictos a los que nos acercamos a través de los giros, del 'thriller'. Eso conecta mucho con lo que estábamos haciendo con la inspectora Blanco en la saga de 'La novia gitana'".

La abuela

Como recuerda Díaz, "no es muy normal ver a una abuela cometiendo una venganza, pero es que ni siquiera es normal ver a una abuela de protagonista de un trabajo de ficción". A la legendaria Kiti Mánver (ahora también en salas con la recuperada 'La comunidad') le llenó de vida tener esa oportunidad. "Llegar a estas edades y que confíen en ti para hacer una protagonista de este estilo, tan intensa, tan potente, es algo que entusiasma". Como amante del género de la tragicomedia, se sintió cómoda en el cruce de tonos, en la alternancia de momentos dramáticos con fogonazos de comedia negra. "Me gusta eso de sacar una sonrisa a una persona y, al rato, estar dándole un pellizco en el corazón. Sobre todo en teatro, es un subidón que no veas. Suelen gustarme ese tipo de situaciones".

Cuando saco a colación a la Kathy Bates de 'Misery', ella prefiere hablar de gente anónima: "Esa es mi inspiración, gente que pasa por la calle. Yo viajo mucho en metro y me encanta mirar a todo el mundo: qué dice, cómo se sienta, cómo se mira… Los actores somos unos chupópteros de toda esa clase de detalles. Hay cientos de cosas para copiar en el mundo real. No es necesario ver una película".

Reunión de viejos colegas

Entre los muchos personajes con que Isabel entra en conflicto encontramos al padre de la otra chica desaparecida y a su propio hijo, encarnados por, respectivamente, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian, con quienes compartió 'La casa de papel'. "Yo tuve, además, la suerte de trabajar en teatro con doña Kiti Mánver", apunta Morte, sorprendente como ese antagonista mafioso con singular acento andaluz. "Siendo andaluz, no he podido trabajar mucho en andaluz”, explica. "Mi personaje debía ser un tipo sueco. Yo, llámame loco, pensé que no era la mejor opción [ríe]. Así que hablé con los productores y les propuse hacer a este andaluz del interior que hace su fortuna en la costa".

Por su parte, Keuchkerian recurrió, básicamente, a una palabra para construir su personaje. "Esa palabra es 'ausencia'", señala. "A mi personaje le falta algo [su hija]. Ya está. Suelo ser pragmático a la hora de trabajar. Coloco una serie de anclas en su sitio y vuelo a partir de ahí. Escribí 'ausencia' en cada página del guion y encontré así el ancla fundamental para poder construir a mi personaje".