Estrenos de cine
Crítica de 'La terra negra': un drama litúrgico y rural
La película de Alberto Morais empieza como un wéstern contemporáneo en una zona rural valenciana y se adentra en un territorio misterioso con un punto sobrenatural
Quim CasasQuim Casas
Periodista y crítico de cine
Profesor de Comunicación Audiovisual en Universidad Pompeu Fabra y docente en ESCAC, FX, Cátedra de Cine de Valladolid y Museu del Cinema de Girona. Autor de diversos libros sobre David Lynch, David Cronenberg, Jim Jarmusch, Fritz Lang, John Ford y Clint Eastwood. Miembro del Comité de Selección del Festival de Cine de San Sebastián.
'La terra negra'
Dirección: Alberto Morais
Intérpretes: Laia Marull, Sergi López, Andrés Gertrúdix
Año: 2025
Estreno: 29 de agosto de 2025
★★★
El inicio de 'La terra negra' podría hacernos pensar en una situación clásica de wéstern estadounidense ambientado en la actualidad en una zona rural valenciana. A una pequeña localidad llega un misterioso individuo, Miquel (Sergi López), que parece poseer las cualidades de los antihéroes de 'Raíces profundas' y 'El jinete pálido'. Pero aunque tiene algo de wéstern, el filme de Alberto Morais se instala en un territorio más misterioso aún, y algo litúrgico. De hecho, la película se divide en dos partes, una titulada 'Dies irae' (El día de la ira) y la otra, 'Via crucis', con acompañamiento musical de Johann Sebastian Bach. Y este extraño individuo tiene un poder del que no se nos dirá nada, pero con el que es capaz de controlar la voluntad de los demás.
Miquel no bebe alcohol, duerme con la lámpara encendida, le gusta hacer centros florales y ha estado varios años en la cárcel. Le contratan los hermanos que interpretan Laia Marull y Andrés Gertrúdix, propietarios de un molino en una zona que experimenta una cierta precariedad. Todo es muy tenso a la vez que desdramatizado. Las interpretaciones son rígidas de forma asumida, por lo que la mayoría de los personajes de este drama contenido con un punto sobrenatural son más hieráticos que los hierbajos y árboles entre los que viven.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- Una vieja y 'maldita' canción de Serrat, el himno para recordar el verano en que ardió el oeste español
- Muere Manuel de la Calva, motor entusiasta del Dúo Dinámico, el primer fenómeno del pop español
- 50 años de ‘Born to run’, la primera obra maestra de un ‘sociópata’ llamado Bruce Springsteen
- Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años
- Verónica Echegui, la actriz que supo desmarcarse de la Juani para construirse una carrera
- Fallece a los 77 años la actriz, periodista y escritora Isabel Pisano, viuda de Waldo de los Ríos y amante de Arafat