Crítica de 'La terra negra': un drama litúrgico y rural

'La terra negra' Dirección: Alberto Morais Intérpretes: Laia Marull, Sergi López, Andrés Gertrúdix Año: 2025 Estreno: 29 de agosto de 2025 ★★★

El inicio de 'La terra negra' podría hacernos pensar en una situación clásica de wéstern estadounidense ambientado en la actualidad en una zona rural valenciana. A una pequeña localidad llega un misterioso individuo, Miquel (Sergi López), que parece poseer las cualidades de los antihéroes de 'Raíces profundas' y 'El jinete pálido'. Pero aunque tiene algo de wéstern, el filme de Alberto Morais se instala en un territorio más misterioso aún, y algo litúrgico. De hecho, la película se divide en dos partes, una titulada 'Dies irae' (El día de la ira) y la otra, 'Via crucis', con acompañamiento musical de Johann Sebastian Bach. Y este extraño individuo tiene un poder del que no se nos dirá nada, pero con el que es capaz de controlar la voluntad de los demás.

Miquel no bebe alcohol, duerme con la lámpara encendida, le gusta hacer centros florales y ha estado varios años en la cárcel. Le contratan los hermanos que interpretan Laia Marull y Andrés Gertrúdix, propietarios de un molino en una zona que experimenta una cierta precariedad. Todo es muy tenso a la vez que desdramatizado. Las interpretaciones son rígidas de forma asumida, por lo que la mayoría de los personajes de este drama contenido con un punto sobrenatural son más hieráticos que los hierbajos y árboles entre los que viven.