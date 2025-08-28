Crítica de 'Los Rose': una guerra sin sangre

'Los Rose' Dirección: Jay Roach Intérpretes: Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Kate McKinnon, Andy Samberg Año: 2025 Estreno: 29 de agosto de 2025 ★★

Sin duda una de las historias más sombrías sobre el matrimonio jamás contadas, la novela 'La guerra de los Rose' -publicada por Warren Adler en 1981- fue convertida por Danny DeVito en una brutal comedia homónima protagonizada por Michael Douglas y Kathleen Turner en la piel de una pareja convertida por sus resentimientos en versiones monstruosas de sí mismos, y cuya relación culmina en un crescendo de crueldad y violencia. Sobre el papel, ahora este 'remake' recurre a Benedict Cumberbatch y Olivia Colman para contar la misma historia, pero opta por efectuar una relectura mucho más ligera que no resulta ni lo bastante ácida ni lo bastante divertida, en buena medida porque su tono oscila entre lo realista y lo caricaturesco, porque los problemas matrimoniales que retrata son una grosera simplificación y porque varios de sus personajes evidencian una lamentable desesperación por resultar graciosos.

Por momentos, Roach parece dispuesto a profundizar en la dinámica entre un hombre despojado de su masculinidad tradicional y una mujer que se niega a renunciar a su propio éxito para proteger el ego de su marido, pero en última instancia sus reflexiones al respecto son demasiado superficiales. Y si la película de 1989 ofrecía un retrato descarnado del poder destructor del materialismo típicamente ochentero, ni la disección de la riqueza ofrecida por 'Los Rose' resulta mínimamente reveladora ni los problemas de sus protagonistas parecen más trascendentes que los escenificados en cualquier 'sitcom'. Para cuando los Rose finalmente deciden que su matrimonio no da más de sí, la mayoría de los espectadores probablemente ya lleven un buen rato pensando lo mismo acerca de la película.