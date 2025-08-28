Despedida
La capilla ardiente de Eusebio Poncela se abre este jueves en el Tanatorio de San Isidro de Madrid
La capilla ardiente del actor Eusebio Poncela, fallecido a los 79 años, estará abierta este jueves en el Tanatorio de San Isidro de Madrid, entre las 10:00 y las 22:00 horas, según ha confirmado a EFE su oficina de representación.
"El artista nos dejó después de una valiente y serena batalla contra el cáncer, en paz y arropado por sus seres queridos", señala el escrito remitido a los medios, en el que se especifica que el horario de visita al público en general será a partir de las 14:00 horas.
Una dilatada trayectoria profesional
Nacido en Madrid en 1945, se convirtió en uno de los actores más representativos de los primeros años de la democracia española, con papeles protagonistas en series de televisión como 'Los gozos y las sombras' (1982) o en películas como 'La ley del deseo' (1987), de Pedro Almodóvar, y 'Arrebato' (1979), de Iván Zulueta.
Sobre las tablas ha participado asimismo en 'Los bellos durmientes', 'Macbeth' (2004), 'Edipo. Una trilogía' (2009), del director George Lavauden, o 'La casa de Bernarda Alba', uno de sus trabajos más recordados en teatro.
Poncela también cultivó su faceta como pintor y, según el escrito de su oficina, su legado pictórico inédito "será expuesto en un futuro próximo, cumpliendo así con su voluntad y permitiendo al público descubrir una dimensión más íntima y personal de su obra".
