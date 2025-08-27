La ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales: cuando septiembre trae divorcios y dignidad

Septiembre es ese mes en el que se acaban las vacaciones, vuelven las rutinas, te despides de las paellas en el chiringuito, las criaturas regresan al cole y, de propina, se te acaba el matrimonio. No lo decimos las Mamarazzis, lo dicen las estadísticas: tras el verano, las demandas de separación suben casi un 20 %, y uno de cada tres divorcios en España se firma en este mes. Y no se escapan de las estadísticas Kiko Rivera e Irene Rosales.

Hace dos semanas estaban en Menorca, sonrientes, supuestamente derrochando amor, y ahora la revista 'Semana' ha anunciado en exclusiva que lo suyo ha terminado. Y sin terceras personas. Pues será la primera vez, porque de terceras personas ha estado lleno ese matrimonio, reconocido por el propio Kiko. En octubre de 2020, sentado en el plató del desaparecido 'Sábado Deluxe', confesó que, de sus tropelías amorosas, "me sentiré culpable hasta el día que me muera". Se refería, entre otras muchas, a su escapada en 2017 a República Dominicana, donde se filtraron unas imágenes del DJ entrando en un hotel con otra mujer. Vamos, un currículum sentimental digno de encuadernar.

Esclavitud emocional

Lo de Irene ha sido todos estos años un máster acelerado en cómo ser 'una mujer de las de antes', de esas obligadas a soportarlo absolutamente todo del marido porque era lo que se esperaba de ellas. Infidelidades, desplantes, abandonos emocionales… Ella siempre al pie del cañón, sosteniendo la casa y al propio Kiko, que bastante poco se ha sostenido a sí mismo. Irene era la que callaba, la que mediaba, la que intentaba poner paz mientras él iba dejando incendios detrás. Y sí, habrá quien diga que eso lo hacía por amor, pero no: eso, simplemente, era esclavitud emocional, de la que, por suerte, ha podido liberarse. Y nos alegramos porque, llegados a este punto, si Irene fuera vuestra hija, vuestra hermana o vuestra amiga, ¿querríais para ella a Kiko Rivera? La respuesta es fácil: no. Porque no hablamos solo de cuernos: hablamos de un tipo que ha demostrado que su trato con las mujeres es un ejemplo del machismo más rancio. La soberbia con la que se ha referido a su madre, a su hermana o a su prima en los medios ya deja claro su verdadero rostro: el de alguien que entiende a las mujeres como objetos al servicio de su mundo. Y si así se maneja en público, cuesta imaginar cómo habrá sido en privado.

Las Mamarazzis íbamos a acabar este artículo avisando de la posibilidad que todo fuera un montaje para seguir facturando. De este tipo de personajes ya esperamos cualquier cosa, pero pronto se ha apresurado el hijo de la Pantoja a aparecer en sus redes sociales para asegurar que la separación no es ninguna maniobra para generar ingresos. Justo lo que sobrevolaba en el ambiente y que parecía la guinda perfecta para cerrar este artículo. Qué vida habrás llevado para que, antes incluso de procesar tu ruptura, la mayoría piense que todo forma parte de un nuevo capítulo de negocio personal. Su mensaje, además, tampoco ayuda. No por lo que dice, sino por cómo está escrito: suena artificial, frío, y huele a texto creado por ChatGPT más que a confesión íntima. Como si hasta en eso se le escapara lo humano. Nosotras, que somos de natural desconfiadas y siempre vemos la trampa antes que el gesto, seguiremos con la sensación de que en esta historia el negocio y la dignidad siguen librando una batalla. Ojalá, esta vez, haya ganado la dignidad de Irene.