ÓBITO
Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años
El intérprete madrileño, chico Almodóvar en los 80, tuvo una prolífica carrera en el cine con títulos tan populares como 'La ley del deseo', 'Matador' y 'La herencia Valdemar'
Eusebio Poncela: "Jamás me he visto en la pantalla, lo que molesta un montón a los directores divos"
Pedro del Corral
Lo tenía clarísimo. Eusebio Poncela (Madrid, 1945) quería ser actor desde que cumplió tres años. Sintió la llamada tan pronto que, desde el colegio, en su Vallecas natal, decidió formarse. Soñaba con ser el mejor. Una promesa que, pese a trabajar con los grandes Pedro Almodóvar, Imanol Uribe e Carlos Saura, ha mantenido presente hasta el último momento: el actor ha fallecido este miércoles a los 79 años, dejando un legado salpicado de joyas imprescindibles.
Tras graduarse en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, se formó en el teatro dando voz a clásicos de William Shakespeare, Federico García Lorca y Tennessee Williams. Un trampolín al cine y la televisión, donde alumbró un puñado de títulos clave en la historia del audiovisual patrio.
Empezó a despuntar en 1979 gracias a Arrebato, la cinta de Iván Zulueta: pese a ser un fracaso en taquilla, rápidamente se convirtió en una película de culto. En ella, estrenada durante La Movida madrileña, interpretaba a un cineasta adicto a la heroína que acaba de filmar su último proyecto. No sería la última vez que trabajaría con el director vasco: una década después repetirían en un capítulo de la serie Delirios de amor.
Ahora bien, su época dorada llegó en los 80, con la adaptación de la obra literaria de Gonzalo Torrente Ballester: junto a Amparo Rivelles, Carlos Larrañaga y Charo López, alcanzó la fama con Los gozos y las sombras. Por aquel entonces, además, protagonizó dos títulos cumbre de la filmografía de Almodóvar: Matador y La ley del deseo.
