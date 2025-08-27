'La calavera de l'apòstol': Jaume Clotet regresa con la segunda entrega de su trilogía de conspiraciones religiosas

Misterios ocultos, conspiraciones religiosas y elementos legendarios; Jaume Clotet lo ha vuelto a hacer. Tras más de un año de espera, los fans de 'La Germandat de l'Àngel Caigut' están de celebración, ya que por fin llega la segunda entrega de esta trilogía. Este miércoles 27 se publica 'La calavera de l'apòstol', el nuevo 'thriller' histórico de Jaume Clotet, bajo el sello editorial Columna.

Con un ritmo vertiginoso y una documentación de lo más rigurosa, el periodista e historiador catalán trae a las librerías una novela repleta de elementos bíblicos, intriga y fantasía. Clotet (Barcelona, 1974) regresa con una segunda entrega que, en su primera edición, cuenta con unos 10.000 ejemplares en catalán y 3.000 en castellano. 'La calavera de l'apòstol' forma parte de la trilogía que nació con 'La Germandat de l'Àngel Caigut' -con la que el autor ganó el Premi Josep Pla 2024- y que se concluirá con 'L'espasa del rei' , título que el propio Clotet ya ha anunciado que llegará a las librerías en marzo de 2026.

Cubierta de 'La calavera del apóstol' de Jaume Clotet / Jaume Clotet / COLUMNA DESTINO

La primera parte concluía con el hermano Bernat Balaguer y la subinspectora Berta Bosch en la Santa Cova, pero su aventura no había hecho más que empezar. Tras el éxito inaudito que tuvo la primera entrega, que se convirtió en el 'thriller' histórico más vendido en catalán, los lectores quedaron con ganas de más y exigieron continuidad para las andanzas de Bernat y Berta. "Tenía mucho material de carácter bíblico, religioso y legendario. Además, los protagonistas tenían una historia en la que continuar", señala el autor, añadiendo que con "material, ganas y, lo más importante, lectores, decidimos convertir aquel libro inicial en una trilogía".

Misterio, historia, acción y espiritualidad

En 1730, el duque de Noailles llega al Palacio de Versalles para ofrecerle a Luis XV de Francia antigüedades y obras de arte procedentes de tierras saqueadas. Entre estas, destaca una de las tres antiguas biblias cuya copia había sido encargada en el siglo XI por el abad Oliba. Por aquel entonces, en el siglo XVIII, la biblia era custodiada en el monasterio de Sant Pere de Rodes, puesto que se trataba de una pieza extraordinaria de la que se decía que estaba escrita en tinta milagrosa mezclada con sangre de Cristo.

Tres siglos después, el hermano Bernat, maestro de la Germandat de l'Àngel Caigut, es el responsable de custodiar la caja que contiene cautivo a Satanás mediante oraciones, consiguiendo así mantenerlo en letargo. Paralelamente, un misterioso robo en Sant Pere de Rodes destapa la desaparición de unos valiosos restos arqueológicos. La subinspectora Berta es la responsable de llevar el caso, por lo que recurre de nuevo a Bernat en busca de ayuda. Juntos se sumergirán en una investigación llena de enigmas, intrigas e impactantes revelaciones.

Y sí, forman parte de una misma saga, pero cada una de las lecturas de Clotet se presentan en forma de historias autoconclusivas. Por lo que se pueden "leer de forma independiente", a pesar de compartir un mismo hilo conductor, puntualiza el periodista. Así que, en esta nueva entrega, la trama sobre la custodia del diablo también continúa presente y, a su vez, convive con la trama principal que representan los hurtos en Sant Pere de Rodes.

Pero el relato va mucho más allá de Sant Pere de Rodes. Con múltiples escenarios llenos de historia, la trama también pasa por Sant Martí del Canigó y el monasterio de Montserrat, hasta llegar a Jerusalén y el Vaticano.

Ahora, también en castellano

Aunque la primera entrega de la trilogía únicamente se lanzara en catalán, no fue ningún impedimento a la hora de conseguir vender más de 20.000 ejemplares, convirtiéndose, así, en unos de los cinco libros más vendidos en catalán en 2024. Sin embargo, ahora Clotet sacará también una edición en castellano. El propio autor alega que hay muchos lectores en Catalunya que leen en castellano, por lo que le pidieron una versión en ese idioma. Al mismo tiempo, añade que es un modo de llegar a más gente de todo el Estado a quienes también puede interesar la lectura. Y no descarta traducirlo a más idiomas más adelante con la esperanza de convertirlo en un 'best seller' internacional.

De la imprenta al celuloide

Ya se ha visto en otras ocasiones: las novelas de Dan Brown 'Inferno', 'El código da Vinci' y 'Ángeles y Demonios' fueron trasladadas a la gran pantalla, por lo que es inevitable no pensar también en una adaptación cinematográfica para la trilogía de Clotet. Lo tiene todo para ello: un ritmo narrativo ágil y un lenguaje poco recargado y directo que la hace idónea para dicha traslación. Es más, el propio escritor confiesa que él sería el primer interesado en una adaptación, a la vez que admite que al parecer hay algún que otro productor pendiente. No obstante, señala que, por ahora, no tiene "ninguna prisa" y traslada que prefiere esperar a sacar el tercer volumen de la saga y comprobar que su producto funcione.