Instituto Mexicano del Sonido actúa en Barcelona, Madrid y Valladolid: "Bad Bunny no va a despertar conciencias"

Viajar es peligroso para la salud de Camilo Lara, Instituto Mexicano del Sonido (IMS) de nombre artístico. "Caray, sí que soy coleccionista de discos, y lo digo con tristeza porque es una mala maña estar pensando en buscar tiendas de discos cada vez que salgo de casa", admite el músico y productor por videoconferencia desde Madrid. Del uno al diez, ¿cuál sería el grado de su enfermedad con los discos? "Pues mira, me operaron de la espalda y me quitaron un disco malo, paradójicamente por cargar discos. Tú le pondrás el número que creas conveniente".

Acompañado por batería, bajo y trompeta, Lara está de gira por España, con próximas paradas en Barcelona (28 de agosto), Madrid (29) y Valladolid (30). El motivo es la presentación de 'Algo-Ritmo. Hits 2004-2024', recapitulación de las dos décadas de tayectoria de IMS, con dos canciones inéditas, 'Stop!' y 'Bolero', ambas con Foudeqush. Lara garantiza un 'show' "100% para bailar, en unos momentos porque es cumbia, en otros porque es electrónica y en otros porque es muy punki y salvaje". "Va muy rápido y tiene muchos cambios", amplía.

Mal vista

El peso actual de las músicas latinas en el mercado global asombra a Lara. "Si alguien me hubiera dicho cuando empezaba a hacer música que íbamos a terminar en este punto, no lo habría creído -dice-. Supongo que unos tienen que empezar a caminar para que luego otros corran, y yo he estado muy cercano al enorme movimiento de la música en Latinoamérica en estos años". La cumbia, sin ir más lejos, "fue muy mal vista en México durante mucho tiempo porque pasaba en los barrios", y ya ven ahora.

Menos asombra al artista 'Debí tirar más fotos', del puertorriqueño Bad Bunny, álbum celebrado por su recuperación de ritmos populares y por cierta carga política. "Si me pidieras que le pusiera adjetivos a ese disco, 'político' sería el novemo o el decimocuarto -expone-. No creo que sea el 'Sandinista' de nuestro tiempo. Es interesante, moderno y vale la pena escucharlo, pero no creo que vaya a despertar conciencias".

Lara lamenta la "tendencia a la frivolidad y a mostrarse apolítico" imperante entre los artistas, no solo entre los latinoamericanos. "Es un momento -argumenta- en que hay que dejar claro en qué lado estás y qué apoyas y qué no apoyas".

Rabia

Preguntar a Lara por 'Emilia Pérez' no es la mejor idea. "La rabia que me produjo ya la pasé hace meses y no quiero revivirla", indica. Sin embargo, prosigue: "No tiene nada que ver con el México que yo conozco y que quiero mostrar. De hecho, parece que se burla de México. Es banal y tonta. Aunque, obviamente, todos tenemos el derecho de imaginar mundos e historias, de modo que yo no tendría que quejarme de alguien que hizo una historia sobre algo que no conocía".

Radio Futura, Esquivel y Big Audio Dynamite

El músico sitúa a Radio Futura como su "grupo favorito de todos los tiempos". "Con Radio Futura entendí que se podía hacer otra cosa", informa. Completan el podio Esquivel y, al menos ahora mismo, Big Audio Dynamite. David Byrne y Damon Albarn, por su parte, son "modelos a seguir como generadores de ideas". Con ambos ha colaborado. Como parte del último disco ('Bahidorá') y espectáculo de Africa Express, veterano proyecto transcultural impulsado por Albarn, IMS actuó en la última edición del festival Cruïlla. "Es una de esas experiencias que te cambian la vida -resume Lara-. En un par de meses volveremos a ofrecer unos cuantos 'shows'".

Como Nacho Cano

Lara se mudó de Ciudad de México a Los Ángeles hace un par de años. Su estudio de grabación, cuenta, tiene dos plantas. "La primera es como un laboratorio de experimentación con sintetizadores. Es muy divertido. Me siento como si fuera Nacho Cano. En la segunda planta no hay ni un solo sintetizador e intento que ahí se puedan grabar analógica y digitalmente toda clase instrumentos. Uso una planta u otra dependiendo del proyecto".

IMS ha producido a Ángeles Azules, Lila Downs, Norah Jones y Band of Horses, y remezclado a Beck, Beastie Boys e Interpol, entre otros artistas. 'Narcos', 'Breaking bad' y 'Californication' son algunas de las series en las que ha sonado música suya.