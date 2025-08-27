Adiós a Eusebio Poncela, el actor al límite de 'Arrebato' y 'La ley del deseo'

Seguro que parecerá un tópico, ya que en los obituarios es fácil caer en ellos, pero creo que, sin Eusebio Poncela, buena parte del cine español con ánimo de ruptura realizado entre el estertor de la dictadura franquista y la llegada del siglo XXI no habría sido exactamente lo mismo. El actor madrileño, nacido el 15 de septiembre de 1945 y fallecido este miércoles en su casa de El Escorial a los 79 años, víctima de un cáncer, estuvo presente en aquellas películas que auguraban un cambio tanto desde perspectivas temáticas (homosexualidad, drogas) como en la forma de hacer cine. Estos podrían ser 10 títulos más significativos de entre los casi 100 que interpretó en cine y televisión: 'La semana del asesino' (1972), 'La casa sin fronteras' (1972), 'La muerte del escorpión' (1973), 'Arrebato' (1979), la serie 'Los gozos y las sombras' (1981), 'El arreglo' (1983), 'Werther' (1986), 'Matador' (1986), 'La ley del deseo' (1987) y 'Martín (Hache)' (1993).

'Arrebato', de Iván Zulueta, es la película que mejor le define. Poncela dio vida a un realizador de películas baratas de terror vampirizado por el cine y por la heroína, dos adicciones expresadas con un lenguaje renovador. "Estar colgado en plena pausa", arrebatado, mesmerizado por antiguas colecciones de cromos de películas o por la fascinación de unos filmes de Super-8 y unas cintas de casete. Así era su personaje en un filme clave en la historia del cine español.

Excesos y Almodóvar

Poncela y Zulueta participaron de la denominada movida madrileña y fueron también víctimas de sus excesos. Todo estaba interrelacionado entonces en la cultura alternativa que se cocía en Madrid, por lo que no es de extrañar que el actor terminara trabajando con Pedro Almodóvar. Primero, con un papel secundario en 'Matador' y después, con rango de protagonista en 'La ley del deseo', donde volvió a encarnar a un director, esta vez de teatro, escindido entre dos amores y muy ligado emocionalmente a su hermana, la mujer trans que interpreta Carmen Maura.

Eusebio Poncela, junto a Antonio Banderas en una escena de 'La ley del deseo' / EPC

Antes, Poncela había frecuentado el cine de intriga con propuestas como 'La semana del asesino', filme desquiciado de Eloy de la Iglesia en el que interpretó al vecino rico del trabajador de un matadero que se convierte en asesino en serie. Que este 'serial killer' patrio lo encarnara Vicente Parra fue una convulsión, pero el filme fue descuartizado, nunca mejor dicho, por la censura, y Poncela tuvo que esperar un poco a lucir mejor en pantalla. Apareció en 'La casa sin fronteras', una velada crítica al Opus Dei realizada por Pedro Olea, y tuvo su primer papel de envergadura en 'La muerte del escorpión', infravalorado 'thriller' de cine dentro de cine dirigido por Gonzalo Herralde: Poncela es un guionista que mantiene relaciones con una exactriz (Teresa Gimpera) casada con un productor.

No le iría nada mal en el género policiaco, ya que otra de sus interpretaciones meritorias la realizó en 'El arreglo', 'thriller' con atmósfera de 'film noir' clásico de José Antonio Zorrilla en el que dio vida a un inspector de policía reintegrado en el cuerpo. Después seguiría los pasos de Carlos Ballesteros ('Tatuaje') y Patxi Andión ('Asesinato en el comité central') al encarnar al detective Pepe Carvalho en la serie televisiva del mismo título, producida en 1986 y con Ovidi Montllor como Biscúter. Volvería al universo de Manuel Vázquez Montalbán con 'El laberinto griego' (1993).

Adaptaciones

En la televisión se produjo otro de sus mayores éxitos: 'Los gozos y las sombras', drama de clase ambientado en la Galicia costera durante la Segunda República, basado en la novela de Gonzalo Torrente Ballester. Con trabajos de estas características, o los llevados a cabo en 'Werther', de Pilar Miró –según la obra de Goethe–; 'El Dorado', de Carlos Saura; el 'thriller' retro 'Continental', o la serie 'Un día volveré', a partir de la novela de Juan Marsé, Poncela dio sobradas muestras de su ductilidad. 'Martin (Hache)', de Adolfo Aristarain, le volvió a enfrentar con su propio trabajo al encarnar a un actor de cine que es el mejor amigo de un cineasta argentino desclasado.

'Sagitario', '800 balas' y 'Teresa, el cuerpo de Cristo' son otros de sus trabajos cinematográficos. En televisión intervino en 'Águila roja', 'Isabel', 'El ministerio del tiempo', 'Merlí: sapere aude' y, su último trabajo, 'Matices'. Los premios Goya le fueron esquivos. Tan solo una nominación por 'Intacto', de Juan Carlos Fresnadillo, en el que Poncela es un individuo capaz de arrebatarle el don de la suerte a quienes le rodean, por lo que trabaja como 'gafador' profesional en un casino.