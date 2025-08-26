Woody Allen defiende su participación en la Semana de Cine de Moscú pero se desmarca de Putin

La participación de Woody Allen en la Semana Internacional de Cine de Moscú, en la que intervino el domingo por videoconferencia para hablar de sus procesos creativos y su relación con la industria, ha generado un profundo malestar entre las autoridades de Ucrania, que el lunes acusaron al cineasta neoyorquino de "blanquear" al régimen de Vladímir Putin y de "insultar" a los artistas ucranianos que han sido víctimas de la invasión rusa. Ante las críticas recibidas, Allen se ha visto forzado a manifestar su rechazo a la politica expansionista de Putin pero ha defendido su decisión de participar en el festival moscovita.

"Por lo que respecta al conflicto en Ucrania, creo firmemente que Vladímir Putin está completamente equivocado. La guerra que ha provocado es terrible -señala el director de 'Annie Hall' en un comunicado que ha hecho llegar a algunos medios de comunicación-. Pero, al margen de lo que hagan los políticos, no pienso que interrumpir el diálogo artístico sea una buena manera de ayudar".

En la Semana Internacional de Cine de Moscú, Woody Allen fue el domingo el invitado estrella de una sesión conducida por el director ruso Fyodor Bondarchuk, autor de películas patrióticas como 'Stalingrado', que en diversas ocasiones ha exhibido su sintonía con Putin. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania calificó la presencia de Allen en el festival de "una vergüenza y un insulto al sacrificio de los actores y cineastas ucranianos".