5 frases de Verónica Echegui para recordar a la actriz: "Me gustaría que con 13 años me hubieran dicho..."

La actriz Verónica Echegui, fallecida el pasado domingo en Madrid a los 42 años, dejó a lo largo de su trayectoria un reguero de frases que permiten esbozar su personalidad. La intérprete supo ir más allá de la Juani de Bigas Luna para construirse una carrera con sello propio.

La muerte es algo que parece que no existe pero está ahí, todos nos vamos a morir

En una entrevista durante la promoción de la serie de Atresplayer 'A muerte', uno de los últimos trabajos de Echegui, la actriz dio esta respuesta que ahora suena premonitoria: "La muerte es un tabú, porque no es algo que en el colegio, por ejemplo, nos enseñan. No nos hablan sobre la muerte. Parece como que es algo que no existe, no está ahí, pero sin embargo todos vamos a morir, y nadie lo comenta".

Me gustaría que con 13 años me hubieran dicho: 'Mira, cariño, la vida es maravillosa, pero hay mucha oscuridad también'

La actriz abordó el tema del acoso sexual en su cortometraje 'Tótem loba', con el que se estrenó como directora y ganó el Goya al mejor corto de ficción. En él remoraba un caso de abusos que sufrió a los 16 años: "Mi intención es hablar de esa violencia, empezar a hablarle a la gente joven y a esas chavalas de 13, 14 y 15 años que comienzan a salir por la noche, de que hay una realidad que existe y está ahí. A mí me gustaría que con 13 años me hubieran dicho: 'Mira, cariño, la vida es maravillosa, pero hay mucha oscuridad también y hay situaciones que te puedes encontrar muy jodidas'".

Verónica Echegui posa con el Goya a mejor corto en la 36ª gala de los Premios Goya. / Javier Ramírez

Echegui explicó lo que le había ocurrido: "Fui a unas fiestas de un pueblo, me lo estaba pasando increíble y descubro que la tradición de vestirse de lobos y perseguir a las chicas para cazarlas se lleva haciendo todos los años". "Me encontré en un baño encerrada con ellos llamando a la puerta y yo liándome a hostias porque dije: 'No me van a coger, no quiero jugar a esto", añadió.

O le dices a este señor que no me huela la vagina mientras rodamos o te aseguro que le pego una patada

Echegui también desveló dos episodios de acoso sufridos durante su carrera como actriz. "Cuando estaba en mi tercera peli, un productor en un bar me tocó el culo delante de todos. Yo le grité y le puse a caldo. Le dije: 'Eres un cerdo'. Él se puso colorado y no volvió a decirme nada. Se le quitaron las ganas de todo, incluso hasta de mirarme a los ojos durante el resto del rodaje".

Igual de rotunda se mostró la actriz en el segundo caso que relató, cuando durante una escena un actor le olfateó sus partes íntimas. “Según cortaron, me fui a hablar con el director. Le dije: ‘O le dices a este señor que no me huela la vagina mientras rodamos o te aseguro que le pego una patada’. El director lo apartó, habló con él y no hubo más problema."

Soy contrafóbica, ante un miedo me vengo arriba

Verónica Echegui hizo esta afirmación en 2017 al comentar que nunca le había obsesionado el rumbo de su carrera y que, más que paralizarla, los miedos la habían impulsado. "Soy contrafóbica, desde siempre, es mi manera de funcionar, ante un miedo me vengo arriba, me activa", fue su frase completa.

Lo que me gustaría llevarme de aquí es la certeza de que he amado

Cuando Echegui ya se encontraba en un momento de salud delicado, declaró: "Más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento". Y para cerrar el tema añadió : "Me gustaría llevarme la certeza de que he amado, de que he amado mucho". Unas palabras que cobran un sentido especial con la muerte prematura de la protagonista de 'Yo soy la Juani' a causa del cáncer.